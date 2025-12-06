Ser valientes, pero no a lo loco

A pesar del partido de Copa ante el Reus solventado con cierta dificultad, todavía me chirría el choque frente al Villarreal, donde se perdió más ... que un punto. Después de haber hecho lo más complicado, que era empatar el 0-2, hay un dicho que dice que si un partido no lo puedes ganar, al menos no lo pierdas. Eso ocurrió con nuestra Real y no acierto a comprender el motivo. Con el empate había que tener la mente fría y habría sido más sensato que no nos hubieran pillado en ese contragolpe, donde volvíamos como pollos sin cabeza con el equipo desarmado, sin vigilancias, teniendo que ser Turrientes quien sacara ese balón en boca de gol. Lo peor fue el exceso de euforia de todo el equipo porque no se había acabado el partido. Perdió el control por las ganas.

Quería hilar esa derrota de Liga con el Alavés, que está atravesando un bache en cuanto a resultados, pero que en todos los partidos me ha dado buenas sensaciones en cuanto a juego. Hay jugadores nuestros porque es un buen sitio para ir como ha sucedido con Pacheco, que se podía haber quedado para sumar cuando estamos teniendo problemas con los centrales. Y más viendo que Caleta-Car no está funcionando. Otro de ellos es Guevara, que siempre me ha gustado al ser un buen jugador de equipo.

El Alavés empuja mucho en casa y es un derbi donde cualquiera puede ganar, aunque creo que la Real es algo favorita. Tendremos que sacar lo mejor de nosotros mismos porque ellos tienen una defensa aguerrida. Hay que entender dónde está el peligro, a quién tenemos que apoyar si hay agujeros. Si un jugador desborda, le damos balones, y si hay gente sufriendo en defensa, le echamos una mano. Debemos ser valientes, pero insisto, no a lo loco como en ese tramo ante el Villarreal.

En la alineación la duda es el 9, aunque creo que jugarán los tres extremos. En casa me pareció bien que jugara Sadiq, pero en Vitoria apostaría por Guedes. El centro del campo se ha asentado con Soler, que marcó un golazo pero que no estuvo tan fino, y Brais, que va a más. Atrás Jon Martín es una realidad, pero tiene que seguir aprendiendo. Va bien de cabeza, está concentrado, tiene desplazamiento... está llamado a formar la pareja titular con Zubeldia.