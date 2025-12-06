Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ser valientes, pero no a lo loco

Roberto López Ufarte

Roberto López Ufarte

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

A pesar del partido de Copa ante el Reus solventado con cierta dificultad, todavía me chirría el choque frente al Villarreal, donde se perdió más ... que un punto. Después de haber hecho lo más complicado, que era empatar el 0-2, hay un dicho que dice que si un partido no lo puedes ganar, al menos no lo pierdas. Eso ocurrió con nuestra Real y no acierto a comprender el motivo. Con el empate había que tener la mente fría y habría sido más sensato que no nos hubieran pillado en ese contragolpe, donde volvíamos como pollos sin cabeza con el equipo desarmado, sin vigilancias, teniendo que ser Turrientes quien sacara ese balón en boca de gol. Lo peor fue el exceso de euforia de todo el equipo porque no se había acabado el partido. Perdió el control por las ganas.

