Una sidrería y un balón bajo el brazo

A falta de diez jornadas nos jugamos mucho de cara a entrar en Europa. Este partido no se nos puede escapar y no hay que ... mirar a la eliminatoria ante el Madrid, que no está perdida en todo caso. Es cierto que el descanso y el parón nos ha venido bien, aunque los internacionales han tenido que lidiar contra equipos fuertes.

Es lógico pensar que pueda haber rotaciones, sobre todo con los que más kilómetros acumulan, Los que estén mermados es mejor que se queden en el banquillo y si bien parece un partido fácil no hay que confiarse porque cualquier equipo, por muy mal que esté este Valladolid, es capaz de hacer daño en Primera. Confiarse y levantar el pie sería un error, y creo que pueden ser importantes los cinco cambios porque tenemos gente de la cantera que viene fuerte. Me quiero detener en la irrupción estelar de Mariezkurrena. Es una alegría para los que creemos en la cantera porque más allá de demostrar que tiene gol me ha sorprendido como está pidiendo el balón sin que le tiemble el pulso. Unos buenos amigos de Astigarraga me recordaron hace poco que en una de mis visitas a las sidrerías de la zona me crucé con un chaval que llevaba un balón bajo el brazo. No levantaba tres palmos del suelo. Me puse a jugar con él, dándome una buenísima impresión pese a que solo tendría seis o siete años. Mariezkurrena, como otros tantos chavales de Zubieta, ha tenido que sufrir, progresar, dejar de lado muchas cosas de las que hacen hoy en día los jóvenes, tener disciplina y pertenecer a una buena familia, gente humilde y trabajadora como el propio chaval. Todo su entorno habrá tenido que acompañarle con normalidad durante este periplo, pero haciendo siempre las cosas con naturalidad y sin creerse más que nadie. Ahora queda lo más difícil, mantenerse. Desde Zubimendi ningún jugador del filial ha sido capaz de quedarse en la plantilla y ser importante. Solo una vez dije viendo a un chaval que iba a llegar lejos. Era Etxeberria, el del Athletic, cuando lo tuve en el cadete. No me extrañaría que el de Astigarraga fuese hoy titular ante el Valladolid, pero paciencia con todo lo que viene desde Zubieta.

