Se enfrentan en Anoeta dos equipos como el Girona y la Real, que están terminando la temporada en horas bajas. En el último tramo de ... la liga el equipo no está al mismo nivel que al principio, pero lo que no se puede hacer es empañar ni culpar a nadie del bajón. Imanol va a dejar un recuerdo imborrable y mi sensación es que ha hecho las cosas muy bien. En muchos momentos su equipo lo ha bordado en cuanto a fútbol, ha jugado contra los grandes y además les ha ganado con gente de casa. Sin olvidarnos que por sus manos han pasado futbolistas como Silva y compañía que nos llevaron a otro nivel. Esa es la Real de Imanol.

El oriotarra ha sido el que ha conseguido entender y aumentar la mejoría de jugadores que estaban en casa pero les ha dado una vuelta de tuerca más. El problema ha sido cuando este curso la gente de fuera no han sido diferenciales. Imanol va a dejar un legado difícil de igualar y el año que viene habrá que ponerse las pilas y acertar con los jugadores que tienen que marcar las diferencias. Los de cantera sabemos que tienen nivel y que crecerán, pero para eso deben estar arropados.

Este partido contra el Girona tiene que servir para seguir creciendo, pero sin empañar lo vivido porque la temporada no ha sido tan mala. Está claro que el final no ha sido el deseado, pero el primero en darse cuenta de ello ha sido el propio míster. Este ciclo de seis años y medio la verdad es que no es muy normal en cuanto a la duración aunque ha sabido mantener la llama durante mucho tiempo.

El fútbol tiene poca memoria y creo que todas las culpas no son suyas. El aficionado tiene que entender que el ciclo se ha acabado, pero que la Real seguirá ahí. Un hincha no puede chillar ni a sus jugadores ni a su entrenador y hay que despedir como se merece a una leyenda.

Yo siempre digo que Ormaetxea es el mejor de la historia de la Real, pero Imanol está muy cerca porque ha hecho cosas parecidas. Ha sido muy importante y eso no puede pasar desapercibido. Soy de los que piensa que tiene que seguir entrenando y no tomarse un año sabático, pero él es libre de decidir lo que quiera. Eso sí, me gustaría verle entrenar en un equipo europeo.