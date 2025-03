Defender bien y aprovechar los espacios. Va a ser de obligado cumplimiento cumplir con estos dos conceptos hoy en Old Trafford. La Real va a ... tener que demostrar seguridad atrás cuando el rival suba al ataque y luego va a tener que saber responder explotando los espacios. Quien sepa templar mejor los nervios estará más cerca de ganar. Quien aguante mejor la presión del público y la propia hará que su fútbol fluya mejor. Si estás atenazado, estás en apuros.

Es una noche para que no aparezcan las dudas. Es más conveniente intentar la jugada, que no hacerlo. Hay que ir a por todas. Mejor equivocarse que no intentarlo. Superar esta eliminatoria te hace ser importante. El Manchester United tendrá más problemas de los que encontró en Anoeta, pero cuenta con un Bruno Fernandes capaz de desnivelar el partido.

Nosotros, que no estamos bien, tenemos una gran oportunidad para poner las cosas en su sitio. A pesar de la fatiga acumulada hay jugadores con suficientes recursos como para darle la vuelta a la situación. Con orden, disciplina y atrevimiento será más fácil estar cerca del objetivo.

La estrategia será fundamental para sorprender al United. Ya es hora de conseguir algún gol de falta. Tener una buena lectura del partido también será clave y, sobre todo, mantener el control del balón. Y no solo para entregarlo al pie del compañero.

En el partido de ida Becker fue el mejor en ese contexto de jugar a la carrera. Será decisión de Imanol sacarle de inicio o en la segunda parte como en Anoeta, cuando rompió el partido. El escenario de partido ideal esta noche tiene que parecerse más a la segunda parte del pasado jueves que a la primera. La Real tiene que salir a por todas desde el inicio. Sin dudar.