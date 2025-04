A pesar del resultado adverso, el partido de esta noche es un encuentro en el que todos los jugadores quieren participar. El equipo está bien ... porque no vi peligrar el resultado ante el Valladolid. Sabemos a lo que jugamos y estamos asentados.

Y todo lo contrario, veo al Madrid que no está en su mejor versión pese a que tiene individualidades que pueden aparecer en cualquier momento y desnivelar el choque. El trío atacante blanco es poderoso, técnico y goleador. Son jugadores extraordinarios, pero los nuestros, Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea, para mí no se quedan atrás. No son iguales, claro está, pero los nuestros también son buenos. Oyarzabal midió ayer cargas de trabajo y no le hace falta entrenar para jugar.

En el centro del campo es donde tenemos que apretar los dientes porque es donde se decide la organización del equipo y el juego. Y atrás tenemos que hacer las cosas bien para que no nos sorprendan. Hay que evitar las pérdidas. Siempre me acordaré de la exhibición de Isak en el 3-4 de Copa, pero tampoco nos tenemos que volver locos y salir en tromba.

El partido es largo a noventa minutos y no hay que tener prisa porque habrá ocasiones para los dos equipos. Eso sí, tenemos que materializar las que tengamos abanderados por un Oyarzabal líder, con gol y con buen juego últimamente.