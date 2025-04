Comenta Compartir

El último partido frente a Las Palmas nos ha dejado un buen sabor de boca por ser una victoria sin paliativos que pudo ser mayor ... si el árbitro hubiese pitado ese penalti clarísimo a Oyarzabal que fue tan absurdo que el colegiado no vio o no quiso ver. A veces tengo la sensación de que los defensas, llevados por la tensión, cometen errores absurdos que se pagan caro. Recuerdo en nuestra Liga en Gijón que Maceda, el central del Sporting, me hizo una dura entrada cuando el balón estaba prácticamente fuera. No había necesidad y entonces el árbitro sí señaló penalti. Hoy es el día que Maceda me sigue recordando aquel penalti cada vez que nos encontramos. Dice que fue el más tonto que hizo en su carrera.

Más allá de aquella acción, veo a una Real viva, con la flecha hacia arriba a pesar del cansancio y la acumulación de partidos. Está en inercia ganadora y eso es oro. Me gusta que jugadores como Olasagasti y Marín pueden suplir a teóricos titulares con sus piernas frescas y la calidad que atesoran. Hoy nos espera un partido complicado ante el Mallorca de nuestros amigos Arrasate y Alkiza. Es un equipo que empezó como una moto y por diversas razones ha bajado su rendimiento, pero nos nos podemos fiar. El Mallorca tiene muy buenos jugadores, compite muy bien contra equipos grandes como el nuestro y lejos de su estadio ha sido capaz de empatar ante el Athletic y Sevilla además de ganar a todo un Betis por mucho que venga de perder ante el Celta. Cuidado. Fuera de casa, además, cambian de sistema apostando por el 1-5-4-1. Jugadores como Muriqi son peligrosos. Siempre me ha gustado. Menos mal que hoy no está. Darder es otro fino jugador y Abdón hace daño entre líneas. En defensa tanto Maffeo como Mojica son luchadores y se incorporan al ataque con facilidad así que ojo. El Mallorca parecía que se iba al traste cuando se fue Aguirre pero Arrasate ha sabido mantener la inercia de equipo luchador añadiendo un mejor trato al balón, siempre manteniendo las posiciones. Es un bloque ordenado. Necesitamos que nuestros extremos, Barrenetxea y Kubo, abran el campo y mantengan la dinámica positiva. Por ahí se puede hacer daño.

