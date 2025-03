Enganchar a la afición

A partir de hoy solo vale hablar del partido y olvidarse de lo que pasó en Barcelona. Tuvimos la desgracia de la roja de Aritz, ... que para mí fue justa. Rompió el encuentro y la Real ya no compareció pese a que empezó bien. Me duele ver al equipos sin ideas cuando es fácil defender. Cuando a nosotros nos pasaban estas cosas teníamos un sistema defensivo general con el que no sufríamos tanto. Luego te podían meter cuatro, pero... Los culés recibían balones solos, sin agresividad realista. Los balones divididos eran para ellos.

Lo dicho, borrón y cuenta nueva porque volvemos a cambiar de competición. Me acuerdo que en la temporada 82/83 tampoco estuvimos tan finos en Liga –terminamos séptimos– y sí que alcanzamos las semifinales de la Copa de Europa. A veces puedes pensar que si haces una buena Europa League la gente se olvida de los malos momentos. A nosotros nos pasó, la afición terminó feliz por lo conseguido. Veo a parte de la afición algo desencantada por los últimos resultados ligueros y este partido nos puede servir para engancharnos al equipo porque todavía queda mucho. Es una eliminatoria que marca la temporada.

Enfrente tendremos un Manchester venido a menos que también se la tiene que jugar en esta competición. Para la Real es una gran oportunidad para acallar los malos rollos que oímos y vemos, para volver a ser nosotros mismos y demostrar que no se nos ha olvidado jugar. Pero para ello hay que reivindicarse, no sentirse ni cansado, ni agobiado por las críticas. En estas situaciones hay que estar por encima de todo y no podemos ser negativos.

Siempre digo que lo que más me gusta de un jugador es que sea competitivo, que pueda reponerse ante las adversidades y que sea capaz de darle vuelta a los malos momentos. El jugador que salga tiene que salir sin miedo, disfrutar teniendo el balón. Yo así me divertía, pero también cuando no tenía el balón y había que defender. «Dámela que me la juego», solía decir.

Creo que el fútbol inglés nos puede venir bien. Allí el ritmo es más alto, pero el futbolista de aquí es más táctico y tenemos activos que hacen daño en el uno contra uno. No nos podemos olvidar que esto es una eliminatoria a 180 minutos y que hoy no se decide nada. Y ya ganamos en Old Trafford con el gol de Brais...