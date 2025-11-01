Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Brais Méndez, en el entrenamiento de ayer José Mari López
Desde mi banda izquierda

Dominar el centro del campo, clave

Roberto López Ufarte

Roberto López Ufarte

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Es uno de los partidos de la temporada, sin duda ninguna. Espero como casi siempre un duelo de poder a poder en el que realmente ... no importa la clasificación de uno u otro equipo. La Real lleva tres partidos que me ha dejado buen sabor de boca y por eso quiero ser optimista. En Vigo mereció ganar, al menos hizo todo lo posible por llevarse la victoria; el buen juego siguió ante el Sevilla y resolvió bien la eliminatoria ante el Negreira, confirmando que la Real de Sergio mantiene su deseo de hacer algo en la Copa como hizo Imanol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

