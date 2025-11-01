Dominar el centro del campo, clave

Es uno de los partidos de la temporada, sin duda ninguna. Espero como casi siempre un duelo de poder a poder en el que realmente ... no importa la clasificación de uno u otro equipo. La Real lleva tres partidos que me ha dejado buen sabor de boca y por eso quiero ser optimista. En Vigo mereció ganar, al menos hizo todo lo posible por llevarse la victoria; el buen juego siguió ante el Sevilla y resolvió bien la eliminatoria ante el Negreira, confirmando que la Real de Sergio mantiene su deseo de hacer algo en la Copa como hizo Imanol.

Así que estoy con ganas de ver este derbi, en el que los jugadores de la Real deben estar concienciados en exprimirse. A mi juicio, en el centro del campo donde va a estar la clave ya sea jugando con tres o con cuatro. Siendo fuerte la Real en el mediocampo, todo es más fácil porque los delanteros seguro que reciben balones en mejores posiciones y nuestros defensores tienen menos complicaciones para frenar al rival.

Es un punto a favor que los jugadores que intuyo van a salir en el once lleguen frescos a esta cita. No hay excusas por tanto ante un Athletic al que le está costando compaginar las dos competiciones, Liga y Champions. Ya sabemos por estos lares qué significa eso y el juego del Athletic se está resintiendo, con derrotas inesperadas en San Mamés. No quita para que subraye el buen trabajo que ha hecho Valverde sacando la mejor versión de muchos de sus jugadores.

El derbi siempre nos hace recordar otros derbis, pero prácticamente todos están cortados por un mismo patrón: igualdad y dificultad para que el juego de un equipo se imponga al del otro. Insisto: la Real tiene una plantilla con más calidad que la del Athletic y debe sacarle provecho. Eso sí, hay que ir al cien por cien en todas las situaciones, no vale ir a medio gas y hay que igualar la intensidad que pueda imponer el Athletic. Todo ello manteniendo la cabeza fría. No es fácil combinarlo pero ahí puede estar otra de las claves.

¿Jugadores a tener en cuenta? Nico Williams, por supuesto, y a mí me gusta especialmente lo que aporta Sancet jugando entre líneas.

Confío en la Real. Soy optimista.