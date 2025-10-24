Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Desde mi banda izquierda

Día para no esconderse

Roberto López Ufarte

Roberto López Ufarte

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Esta noche hay que hacer valer el punto sacado en Vigo ganando sin falta al Sevilla. En el último partido merecimos vencer por las muchas ... ocasiones que tuvimos. Contabilizo dos claras ocasiones de Oyarzabal y otra de Yangel en la primera mitad, mientras que en la segunda también hubo un sinfín de acercamientos. Generamos mucho y eso es lo que hay que buscar, el problema sería si no tuviésemos ni una. Eso sí que sería verdaderamente preocupante.

