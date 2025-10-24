Día para no esconderse
Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00
Esta noche hay que hacer valer el punto sacado en Vigo ganando sin falta al Sevilla. En el último partido merecimos vencer por las muchas ... ocasiones que tuvimos. Contabilizo dos claras ocasiones de Oyarzabal y otra de Yangel en la primera mitad, mientras que en la segunda también hubo un sinfín de acercamientos. Generamos mucho y eso es lo que hay que buscar, el problema sería si no tuviésemos ni una. Eso sí que sería verdaderamente preocupante.
El cambio de sistema reforzó la medular y nos impusimos con cierta facilidad al Celta. Los resultadistas pensarán que el punto es poca renta, pero hay que entender que el Celta se echó atrás, se replegó mucho y es complicado doblegar a un equipo que no piensa en atacar salvo dos contragolpes como el del gol y la clara ocasión de El-Abdellaoui. Estoy convencido que tarde o temprano todos nuestros remates irán para dentro. Se van a materializar.
En cuanto al Sevilla, puede parecer una presa fácil por ese accidente ante el Mallorca que nosotros sí que fuimos capaces de ganar, pero han mejorado con la llegada de Almeyda. Su equipo refleja sobre el terreno de juego el carácter del entrenador. Pienso que no ir por detrás es clave porque tiene que ser tremendamente frustrante marcharse al vestuario en Vigo perdiendo 1-0. Vi un equipo sereno, sin prisas por marcar, que estuvo a la altura y ese mismo guión hay que mantenerlo ante el Sevilla. No podemos entrar en pánico.
Creo que el partido va a ser difícil por el contexto, aunque ese empate puede ser un punto de inflexión. Siempre digo que lo que más valoro de un futbolistas es que sea competitivo y aquí destaco a Oyarzabal, que no ha decaído y que piensa que las dos próximas irán para dentro. El capitán no desiste nunca, y también veo al equipo con ese gen competitivo de querer darle la vuelta a la situación.
El partido de esta noche es para no esconderse. El que salga al campo tiene que levantar la mano y pedir el balón porque es una prueba de fuego. Todo el mundo tiene que ser consciente de la situación en la que estamos y cada jugador tiene que tratar de participar lo máximo posible. Ante el Celta abrimos el campo, y contra el Sevilla hay que buscar algo similar.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión