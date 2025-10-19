Tras un parón interminable, vuelve el fútbol con la ilusión de cambiar el rumbo tras un inicio desalentador. El otro día veía a la selección ... con cierta envidia. En el once estaban Le Normand, Zubimendi, Merino y Oyarzabal, unos jugadores que sumados a los Silva, Isak y Sorloth marcaron las diferencias. Con ese equipo todo podía pasar, y ahora en cambio es lo que hay. Se han cometido errores desde la temporada pasada al no acertar con los recambios de estos cracks. Los jugadores de fuera, entre poca presencia y lesiones, no están marcando las diferencias y el equipo ya no es tan competitivo.

Dicho lo cual, con la última derrota ante el Rayo en casa a los futbolistas se les habrá hecho eterno el parón. Me pongo en su pellejo porque seguro que querían competir cuanto antes, pero lo cierto es que la ansiedad puede influir para mal. Se sufre de lo lindo. En esta situación a veces no se elige la mejor opción. Hay que ganar, pero hay que tener cuidado con no cometer más errores.

Hablando del rival, el Celta me parece un buen equipo, con grandes jugadores en ataque, pero con defensas débiles que sufren. En el aspecto individual, eso sí, tiene gente de calidad. Bryan en su día nos hizo un lío en Anoeta jugando con Osasuna, Aspas siempre es peligroso y más porque ha entendido su rol no siempre siendo titular. Cuando sale del banquillo hay que estar cerca suyo. Y luego Borja Iglesias está en un gran momento hasta tal punto de que ha ido con la selección. Mingueza también tiene vocación ofensiva y un gran disparo, con Marcos Alonso aportando experiencia atrás. Eso sí, arriesgan más de la cuenta y eso hay que aprovecharlo con una buena presión.

Los nuestros tienen que controlar los nervios y no se pueden cometer más errores que propicien contras. Si mantienes la portería a cero, el éxito es seguro. Estamos en un periodo de reflexión en el que hay que encontrar las mejores versiones de algunos jugadores, y sin Kubo, lesionado, quizás es momento de cambiar de sistema para reforzar el centro del campo. No sé si con rombo o cinco centrocampistas, pero hay que hacerse fuertes en la medular y sobre todo en la parcela defensiva.