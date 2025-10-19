Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Controlar los nervios

Roberto López Ufarte

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:27

Tras un parón interminable, vuelve el fútbol con la ilusión de cambiar el rumbo tras un inicio desalentador. El otro día veía a la selección ... con cierta envidia. En el once estaban Le Normand, Zubimendi, Merino y Oyarzabal, unos jugadores que sumados a los Silva, Isak y Sorloth marcaron las diferencias. Con ese equipo todo podía pasar, y ahora en cambio es lo que hay. Se han cometido errores desde la temporada pasada al no acertar con los recambios de estos cracks. Los jugadores de fuera, entre poca presencia y lesiones, no están marcando las diferencias y el equipo ya no es tan competitivo.

