Concentración total en El Sadar

Ha quedado muy atrás el partido contra el Elche, que nos dejó tres lecturas interesantes para comentar. La primera, que la Real fue capaz de ... empatar con un Oyarzabal infalible desde el punto de penalti. Es un seguro de vida. La segunda es que vi una actitud diferente de Sadiq. Estuvo muy activo en los minutos que jugó y no solo por el penalti que provocó. Y por último, no me gustó la actitud de Guedes cuando fue sustituido. No entiendo esos aspavientos. Me parecen inadmisibles e impropios en la Real y no me gusta que se enmascaren con la justificación de que a ningún jugador le gusta que le cambien. Conviene decir que los cambios no se realizan porque un jugando lo esté haciendo mal, se hacen en función de lo que necesita el equipo. Sobre todo ahora que tienes cinco cambios.

Hoy conviene seguir en la dinámica positiva de los últimos partidos. Vamos a encontrarnos con un ambiente 'jatorra' en Pamplona y eso siempre es bueno para que los aficionados disfruten. Aunque lo que al aficionado le gusta es que el equipo se entregue por completo, juegue lo mejor posible y por supuesto que gane.

Osasuna en casa aprieta mucho y habrá que tener especial atención a las segundas jugadas y al balón parado. Le dan mucha importancia a los centros por banda y tienen delanteros muy peligrosos en ese apartado como Budimir, que está lesionado, y Raúl García de Haro. Lisci suele utilizar un dibujo 1-4-2-3-1, que le viene bien contra los grandes y la Real es uno de ellos.

Los nuestros van a necesitar estar muy atentos a esas jugadas. Zubeldia es baja, pero pienso que a Jon Martín no le va a pesar este tipo de partidos. Ya ha demostrado que es un central a tener muy en cuenta. Marcarán los pequeños detalles, por eso conviene no perder balones en salida de balón, ni confiarse como le pasó cuando cometió aquel penalti ante el Espanyol.

Osasuna va a presionar y nos va a atacar. Aunque aparentemente tengamos mejor equipo, nadie sale tranquilo a El Sadar. Van a hacer falta las ayudas de todos los jugadores. El colectivo va a primar sobre lo individual. Hoy habrá que jugar como equipo y luego acertar.