Piña de los jugadores en el entrenamiento de ayer. Arizmendi
Desde mi banda izquierda

Concentración total en El Sadar

Roberto López Ufarte

Roberto López Ufarte

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Ha quedado muy atrás el partido contra el Elche, que nos dejó tres lecturas interesantes para comentar. La primera, que la Real fue capaz de ... empatar con un Oyarzabal infalible desde el punto de penalti. Es un seguro de vida. La segunda es que vi una actitud diferente de Sadiq. Estuvo muy activo en los minutos que jugó y no solo por el penalti que provocó. Y por último, no me gustó la actitud de Guedes cuando fue sustituido. No entiendo esos aspavientos. Me parecen inadmisibles e impropios en la Real y no me gusta que se enmascaren con la justificación de que a ningún jugador le gusta que le cambien. Conviene decir que los cambios no se realizan porque un jugando lo esté haciendo mal, se hacen en función de lo que necesita el equipo. Sobre todo ahora que tienes cinco cambios.

