No hay que cansarse de entrar en Europa. Ese debe de ser el mantra de la Real para este final de temporada y también para ... las siguientes. Hay que olvidarse ya de la fatiga física y enfocarse en sacar los máximos puntos posibles en las pocas jornadas que restan.

Después del desgaste del partido de semifinales de Copa ante el Real Madrid, en el que la Real estuvo muy cerca de disputar una nueva final y todos –salvo el árbitro– vieron el clamoroso fuera de juego de Mbappé en uno de los goles de los merengues, Imanol y los suyos deben sacar fuerza de donde no la hay para imponer su calidad en zona de tres cuartos y dominar el centro del campo. Ese partido ante los de Ancelotti demostró que nuestro equipo sigue muy vivo.

Las Palmas, con 1-4-2-3-1, no es un equipo cualquiera. Otras temporadas nos han ganado la posesión y tienen al joven Moleiro como su principal estrella. Un jugador con una calidad sublime. Pero no todo es de color de rosa en el equipo canario. Ocupa la penúltima posición de la tabla y sufre mucho cuando no tiene balón. Arriba también le cuesta un mundo hacer gol. Comenzó la temporada el escocés McBurnie en el once inicial para después dejar su puesto a Fabio Silva, pero en estas últimas jornadas Diego Martínez se ha decantado por alinear a los dos de inicio. El pelirrojo todavía no se ha estrenado en Liga, pero ha aportado numerosas asistencias a sus compañeros. Otro jugador a tener muy en cuenta esta tarde en Gran Canaria.

El once de Imanol es una incógnita si tenemos en cuenta los 120 minutos contra el Real Madrid. Oyarzabal siempre (o casi siempre) es un fijo en la alineación del oriotarra, y en el Santiago Bernabéu demostró por qué. Sigue metiendo goles. Lo más importante en este deporte. Zubimendi también podría ocupar posición en medio del campo, indispensable para frenar a Moleiro en sus internadas por el centro.

Esperemos, por cierto, que no se cumpla la 'ley del ex' y ni Sandro ni Januzaj anoten a su exequipo. El canario ya lo ha hecho en alguna ocasión, aunque vistiendo la elástica del Getafe y del Huesca.