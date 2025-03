Comenta Compartir

Llega el Sevilla más aguerrido y físico a Anoeta. Estoy seguro de que los andaluces pondrán en peligro a una Real que presenta cierta fatiga ... por la carga de partidos. Es vital que se recuperen cuanto antes jugadores de la talla de Zubimendi. Necesitamos a un Martín a tope, no a medias tintas. El Sevilla, con un 1-4-2-3-1, tiene un once con varios jugadores que están por encima de la media en el plano físico. Pero no solo con eso se ganan partidos. Especial atención merecen Saúl y Sou. Dos portentos físicos. También Isaac y Lukebakio, que tienen una gran punta de velocidad, son goleadores, y además son capaces de sacar ocasiones de donde no las hay. No obstante, el Sevilla lleva dos o tres temporadas con muchas dudas extradeportivas que lastran al equipo en ciertos encuentros.

En las últimas semanas se viene hablando mucho de situar a Oyarzabal en banda, con Oskarsson de delantero. Creo que Mikel lo ha hecho francamente bien cuando ha jugado de falso nueve. Es verdad que no es su puesto y a mí me gusta más verle de extremo o media punta, como el jueves ante el Manchester, ya que con ese dibujo llega más gente al remate. Hablemos también de la eliminatoria contra los ingleses, que está a la vuelta de la esquina. Recuerdo, en mis años como futbolista, que jugamos una semifinal de Copa ante el Athletic.Empatamos en casa con nueve jugadores y el Athletic no quiso o no pudo sentenciar el partido pensando que en la vuelta nos iban a aniquilar. Craso error.Ganamos en Bilbao con gol de Bakero. Esto viene a colación porque el Manchester jugó el partido en Donostia pensando en la vuelta. En Old Trafford creo que vamos a tener más espacios que debe aprovechar Becker, uno de los mejores el otro día. Tendremos posibilidades de pasar la eliminatoria. ¡Sí se puede! Ese debe de ser el lema para la vuelta. Mención especial merece el calendario de la Real. Su cansancio es normal, pero debe acostumbrarse a él y tirar de Zubieta para dar oxígeno a los titulares. El Sevilla ha descansado toda esta semana y la Real solo tres días. En mi época no había tantas competiciones, pero íbamos cinco o seis jugadores del equipo a la selección y éramos capaces de aguantar. Aguante y sacrificio.

