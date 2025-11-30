No se acaba el mundo

Nos visita hoy un hueso duro de roer como el Villarreal, que gracias a sus ingresos por la Champions ha confeccionado una de las mejores ... plantillas de su historia a base de talonario. Y eso que es uno de los clubes que mejor trabaja la cantera, pero luego la exigencia de la máxima competición ha hecho que apueste menos por los jóvenes.

Me sorprende esa doble versión que está mostrando en Liga y en Europa. Mientras que aquí lleva números similares a Real Madrid y Barcelona, en la Champions le está costando mucho y es increíble verle con solo un punto en la clasificación. El martes le metió cuatro el Borussia Dortmund, un resultado que sin duda le habrá hecho daño en lo mental. Puede ser que esté pagando la falta de experiencia en la máxima competición continental, porque de otra manera no hay explicación para una plantilla tan buena como la que tiene. Eso sí, los jugadores que más me gustan son españoles: Gerard Moreno, Moleiro, Parejo, Ayoze...

Después de que ellos hayan jugado entre semana tenemos que imprimir un ritmo alto al juego para que el partido se les haga largo. Hay que aprovechar ese aspecto físico para tratar de ganar el encuentro desde ahí, y luego tener mucho cuidado en las vigilancias porque el Villarreal es uno de los mejores explotando el contragolpe. Pierdes el balón y en dos pases se te planta en la portería.

En la Real la atención se centra en el sustituto de Oyarzabal. Es verdad que el capitán estaba marcando las diferencias y será una baja importante, pero tampoco se acaba el mundo. No hay que lamentarse porque el que le reemplace saldrá muy motivado y el resto dará un plus para compensar la ausencia del eibarrés.

Quién jugará de delantero es la gran incógnita para todos. Yo pondría a Sadiq, porque me parece la solución más natural, aunque no sé si Sergio optará por ello, porque también es verdad que es el más suplente de las opciones que tiene arriba, ya que Kubo, Guedes y Barrenetxea están por delante. Sea como fuere, el partido lo juegan 16 jugadores y hay que mover bien las bazas pensando en los 90 minutos, no solo en el once titular. A pesar de la baja de Oyarzabal, la Real tiene un buen equipo.