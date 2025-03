Remontada sin el once de gala

Imanol no va a poder contar con la plantilla al completo para la 'final' de mañana en el Santiago Bernabéu a partir de las 21. ... 30 horas. El encuentro ante el Valladolid no ha dejado grandes secuelas físicas en los realistas. Se espera que todos los que participaron en la victoria ante el cuadro pucelano estén disponibles para la vuelta de las semifinales de Copa ante el Real Madrid, pese a que varios de ellos llegaron muy justos al encuentro del sábado, principalmente los internacionales. El problema radica en que Imanol no podrá recuperar a aquellos jugadores que se encontraban de baja por lesión con anterioridad.

Oyarzabal, Kubo y Aramburu, tres de los realistas más castigados por minutos de juego o largas horas de viaje durante el último parón, llegaron muy justos al choque ante el Valladolid. Oyarzabal incluso tuvo que realizar una última prueba horas antes del encuentro para tener la confirmación definitiva de que estaba apto para jugar. Fue titular, marcó y se retiró del campo en el minuto 73. El japonés, que regresó con el tobillo magullado, también partió sobre el césped y fue sustituido a diez minutos del final. El venezolano, por su parte, empezó el encuentro en el banquillo y entró al campo pasada la hora de juego. Los tres estarán en disposición de ser titulares mañana. También Nayef Aguerd, que ayer volvió a entrenarse con el grupo con normalidad. El marroquí jugó los dos partidos con su selección, pero volvió a Donostia con molestias en el rotuliano de la pierna derecha que le dejaron fuera de la convocatoria ante el Valladolid. Imanol ya indicó en la rueda de prensa posterior al partido que la intención era volver a contar con él para visitar Madrid y ayer dio el primer paso con su vuelta a los entrenamientos. Jon Pacheco también se ejercitó junto al resto de los compañeros en la soleada mañana en Zubieta. El baztandarra está restablecido ya de la lesión que sufrió en el pubis durante el partido ante el Midtjylland en Dinamarca a mediados de febrero. Todo apunta a que volverá a entrar en la lista de convocados hoy para rearmar todavía más la defensa blanquiazul. La zaga recupera dos piezas, pero pierda a otra. Odriozola realizó ayer trabajo individual en el interior de las instalaciones después de advertir unas molestias en el isquio derecho durante el entrenamiento posterior al partido del sábado en Anoeta. El donostiarra tiene que parar de nuevo y todo apunta a que mañana no se reencontrará con sus antiguos compañeros. Bajas casi seguras La gran incógnita de la convocatoria la protagoniza Orri Óskarsson. El islandés continúa convaleciente de la gastroenteritis que le hizo causar baja el sábado. El delantero entró en la convocatoria, incluso se le vio participando en los rondos previos al partido con el resto de los suplentes, pero minutos antes del comienzo del choque el club comunicó que no iba a sentarse en el banquillo por la enfermedad. Imanol espera poder contar con el jugador en las próximas horas, pero todo dependerá de la evolución de su indisposición. Quienes de momento apuntan a perderse el duelo son Brais Méndez, Becker y Zakharyan. Los tres suman algo más de dos semanas de baja por diferentes lesiones. El gallego volvió a terminar con dolores en el quinto metatarsiano en Mánchester y estará aún un tiempo prudencial de baja. El internacional con Surinam, por su parte, arrastra desde hace varias semanas más molestias en la rodilla izquierda que no le han terminado de abandonar, por eso se decidió darle un respiro y apartarle del grupo. El ruso, por último, también sigue fuera por una dolencia antigua. En su caso, se resintió de unas molestas en el recto femoral derecho en el entrenamiento del día 14 que llevó a cabo el equipo en Valdebebas para preparar el partido en Vallecas. Remiro, que dio el pequeño susto de la tarde ante el Valladolid al echarse las manos a la rodilla, no tendrá problemas para ponerse bajo los palos en el Bernabéu. Imanol descubrió minutos después que se trató tan solo de un golpe, «nada serio». Sucic, que jugó con un aparatoso vendaje en la rodilla derecha en su regreso al equipo, también estará preparado para afrontar mañana el partido de vuelta de las semifinales de Copa. El croata no acabó resentido en la media hora final que disputó y todo indica que será titular ante el Real Madrid en el centro del campo. Vuelve Barrenetxea El debutante Dani Díaz y Arkaitz Mariezkurrena volvieron a trabajar con el equipo ayer en Zubieta. El guardameta del Sanse Arana también fue uno más durante la clásica sesión pospartido en la que los titulares realizaron trabajo de recuperación y apenas asomaron sobre el césped del campo Z2. Con estos ingredientes tiene que preparar Imanol la remontada en el Santiago Bernabéu. El oriotarra recuperará también a Barrenetxea para el encuentro, que se fue baja ante el Valladolid por sanción. El técnico no podrá poner en liza su once de gala en Chamartín, pero sí con los más habituales. El equipo llevará a cabo hoy la última práctica antes de conocer la lista de convocados. La Real se la juega a una carta contra el Real Madrid y los jugadores harán todo lo posible para llegar en las mejores condiciones a un duelo en el que está en juego un billete para final de Copa. Bultzada da el último empujón al equipo en Zubieta La plantilla de la Real se llevó una agradable sorpresa ayer antes de iniciar su entrenamiento en el campo Z2 de Zubieta. En una de las laderas que dan al terreno de juego les esperaban una decena de miembros de Bultzada, que se acercaron a darles el último empujón de cara a la trascendental cita de mañana en el Santiago Bernabéu. El grupo de animación txuri-urdin quiso transmitir toda su energía visitando el cuartel general del conjunto realista. Desplegaron una pancarta con el lema 'Jo ta ke amaierararte', ondearon banderas y también encendieron varias bengalas azules y blancas para arengar al cuadro guipuzcoano. Los jugadores y el cuerpo técnico aplaudieron y siguieron los cánticos de los aficionados antes de ponerse manos a la obra con la preparación del partido de mañana sobre el césped.

