El recuerdo de Moyes de su etapa en la Real: «Quizás tuve que entender mejor su cultura de cantera»

Un año fue suficiente para que Donostia calase hondo en David Moyes. El entrenador escocés entrenó a la Real entre 2014 y 2015, y pese ... a que no tuvo el éxito esperado en el club, guarda un buen recuerdo de su etapa. «Me encantó cada minuto de mi estancia en San Sebastián. Mi mujer y yo amábamos el lugar y siempre hablamos de ello. Tuve buen feeling con los jugadores. Estaba preocupado por cómo sería la cultura futbolística vasca, pero me encontré un grupo comprometido que siempre quería entrenar», ha declarado en una entrevista a 'The Athletic'.

Moyes dirigió 42 partidos en la Real y se quedó a un día de completar un año completo como técnico realista. El escocés esperaba estar más tiempo, ya que «mi fuerte es construir equipos a largo plazo» y afirma que «si hubiese sabido que estaría ese tiempo habría hecho las cosas diferentes». De lo que más se arrepiente lo tiene claro. «La Real tiene una gran cultura y quizás tuve que entender mejor la importancia de la cantera y sus infraestructuras. Creo que por eso suelen tener entrenadores locales porque conocen mucho mejor el lugar», admite. «Tenía unos 18 canteranos y unos seis fichajes. Siempre querían poner a los jóvenes, algo que me encanta, pero a mí me costaba porque necesitaba resultados. Me pregunto si ese era el obstáculo por el que no iban a por buenos jugadores al mercado», duda Moyes. «Sentí orgullo por el gol de Oyarzabal en la final« Eso sí, el técnico escocés dio la opción de debutar a Mikel Oyarzabal, hoy capitán y emblema de la Real Sociedad. «Estuve en la final de la Eurocopa el verano pasado cuando metió el gol de la victoria. Sentí orgullo y no solo por ser escocés», cuenta a 'The Athletic' entre risas. Uno de los temas estrella de su etapa en la Real es que se quedase a vivir en el María Cristina, algo a lo que también hace referencia en la entrevista al tabloide británico. «Sé que quedarte a vivir en un hotel transmite una sensación de que no te vas a quedar para mucho tiempo, pero lo hice porque en ese momento estaba solo, ya que mi mujer iba y venía del Reino Unido. Pensé que era una buena manera de focalizarme solo en el trabajo», explica. Aun así, Moyes quedó maravillado por la cultura de la ciudad: «Íbamos a cenar por la noche y nos invitaban a jamón y vino. Los hábitos alimenticios eran mejores. La comida callejera con pintxos a un euro era espectacular». «Eibar era como las Highlands» El actual entrenador del Everton quedó muy sorprendido con otra localidad guipuzcoana: «Llegué y vimos un león escocés enorme pintado en una pared. Eibar era como las Highlands escocesas, con el viento y la lluvia.». Pese a que llegó a La Liga en la época del 'tiki-taka', Moyes entendió que «en Eibar nadie hablaba de eso. Ese estadio pequeño te daba la impresión de que ibas allí a una fuerte batalla propia de una categoría inferior». William McKinlay y Asier Santana comppletaron el staff técnico de Moyes en la Real. Sin embargo, en esta entrevista a 'The Athletic', el exentrenador txuri-urdin explicó a quién le ofreció este cargo antes: «Le ofrecí ser mi asistente a Phil Neville porque ya había entrenado en La Liga con el Valencia, pero quería desconectar de los banquillos». Durante estos años, David Moyes ha seguido el crecimiento de la Real y admite que «admiro cómo lo ha hecho la Real en las últimas temporadas. No funcionó conmigo, pero estoy agradecido de que me dieran la oportunidad de entrenar a uno de los equipos con más orgullo de toda La Liga».

