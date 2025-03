El rebote de un experto comentarista tras la roja a Aritz: «Ha pitado lo fácil, que era dejar a la Real con diez»

A. A. Domingo, 2 de marzo 2025, 18:03 Comenta Compartir

La Real se ha vuelto a quedar con un jugador menos cuando quedaban más de 70 minutos de partido por segunda vez a domicilio en Liga. Con lo que todo ello supone. Esta vez, en una jugada en la que Dani Olmo partía hacía la portería de Remiro, Aritz le ha agarrado y el colegiado al considerar que era el último hombre, lo ha expulsado. Una tarjeta roja que ha indignado nuevamente a la parroquia realista, no porque sobre el papel el colegiado no tenga razones para hacerlo, sino porque la decisión adoptada, en un duelo contra un rival grande y envuelto siempre en polémicas arbitrales -léase el 'Caso Negreira'- ha sido rápida y sin apenas dudas.

Esa misma lectura es la que ha hecho el analista deportivo y entrenador Juvenal Edjogo, comentarista en GolTV que no ha dudado en afirmar que el colegiado ha tomado «la decisión más fácil» en esa jugada, una versión compartida por parte de la afición txuri-urdin y que ha sido compartida en redes.

🤔 ¿Es justa la roja a Elustondo?



🗣️ @juveedjogo: "Me parece que han pitado lo fácil que era dejar a la @RealSociedad con 10"



🚨 A las 23h vemos todas las polémicas del #BarçaRealSociedad #DirectoGol pic.twitter.com/XRd81Oo9Ig — Directo Gol (@DirectoGol) March 2, 2025

«Yo creo que Dani Olmo pone mucho de su parte. Quedan muchos metros hacia la portería. Y no es lo mismo correr con pelota que sin ella. Zubeldia o algún lateral le cogía seguro. Por una acción así dejar a un equipo con un jugador menos con todo lo que queda... Me parece que han pitado lo fácil que era dejar a la Real con diez. Y los árbitros van ultimamente a pitar lo fácil, a no cometer errores contra los de arriba...», ha señalado Juvenal.

