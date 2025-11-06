«Si gana en Elche, la Real Sociedad se convertirá en uno de los equipos más en forma de LaLiga»

La Real Sociedad ha vivido una semana tranquila tras la victoria del pasado sábado ante el Athletic en Anoeta (3-2). Los de Sergio completaron un buen encuentro y sumaron tres puntos que les ha permitido tomar aire en la clasificación, donde s encuentran en 14ª posición, con 12 puntos.

Por ello, en Goazen Reala! los periodistas de El Diario Vasco han analizado la buena dinámica de los de Sergio, que han sumado dos victorias seguidas en liga. Al respecto, Maite Jiménez, Ángel López y Beñat Barreto consideran que el de Elche «es el primer partido en el que podemos estar tranquilos viéndolo y disfrutarlo», al tiempo que ponen de manifiesto la realidad del equipo en la tabla: «Si ganas en Elche, pasas de estar en el pozo a ser de los equipos más en forma de LaLiga».

