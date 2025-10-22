La realista Carlota Chacón deslumbra en el Mundial Sub-17
La riojana, del 2009, ha anotado dos dobletes en los primeros dos encuentros del torneo, en el que España ya está clasificada para octavos
Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:05
Hay una jugadora realista que está destacando por encima del resto en el Mundial Sub-17. Carlota Chacón (Fuenmayor, 2009) se ha erigido en la ... estrella de la selección española en el torneo que se celebra en Marruecos. Ha anotado dos dobletes en los dos primeros partidos, en las victorias por 4-0 ante Colombia y 5-0 frente a Corea del Sur) para certificar el pase de España a octavos con un partido todavía por jugar (ante Costa de Marfil el sábado a las 15 horas). Chacón ha sido la MVP de los dos partidos.
🔥Contra letal de España para la sentencia— Teledeporte (@teledeporte) October 22, 2025
Carlota Chacón hace doblete y pone la directa para los octavos#U17WWC
🔴En directo en Teledeporte y RTVE Play:https://t.co/qAgnzEWm2V pic.twitter.com/NLmt1gWl6h
Carlota Chacón llegó a la Real el verano de 2023 procedente del Berceo riojano, cuando todavía jugaba en categoría infantil, aunque la cedió a la UD Logroñés un año, donde también jugaba su hermano. Su temporada fue tan buena que el conjunto txuri-urdin decidió que era momento de que se integrara definitivamente en la estructura de la Real.
En su segunda temporada en Zubieta, ya juega en el segundo equipo de la Real, que está actualmente cuarto en Segunda Federación (tercera categoría) después de ganar los últimos cinco partidos de liga.
🔪 Alma de 𝒌𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓.— Teledeporte (@teledeporte) October 19, 2025
¡Carlota Chacón marca su segundo tanto y deja el partido casi sentenciado para España! #U17WWC
DIRECTO | Teledeporte y https://t.co/XJ6piRDiuL pic.twitter.com/ch3wBwemBo
El año pasado ya anotó cinco goles en la Real Sociedad B en esta misma categoría, lo que le valió la llamada para la selección española sub-19, aunque no llegó a debutar. Al igual que en el caso de Aiara Agirrezabala (2008), titular habitual en el primer equipo esta temporada, con el que ya lleva tres goles pese a jugar de carrilera, Chacón es uno de los siguientes proyectos de la cantera más importantes. Son dos casos que ejemplifican el crecimiento de la estructura femenina de la Real, con cada vez más equipos y por tanto más jugadoras en su cantera.
