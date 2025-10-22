Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chacón posa con el galardón de mejor jugadora del partido ante Corea del Sur de este miércoles. Sefutbol

La realista Carlota Chacón deslumbra en el Mundial Sub-17

La riojana, del 2009, ha anotado dos dobletes en los primeros dos encuentros del torneo, en el que España ya está clasificada para octavos

Iker Valverde

Iker Valverde

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:05

Comenta

Hay una jugadora realista que está destacando por encima del resto en el Mundial Sub-17. Carlota Chacón (Fuenmayor, 2009) se ha erigido en la ... estrella de la selección española en el torneo que se celebra en Marruecos. Ha anotado dos dobletes en los dos primeros partidos, en las victorias por 4-0 ante Colombia y 5-0 frente a Corea del Sur) para certificar el pase de España a octavos con un partido todavía por jugar (ante Costa de Marfil el sábado a las 15 horas). Chacón ha sido la MVP de los dos partidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  4. 4

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  5. 5 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  6. 6 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  7. 7 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  8. 8 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  9. 9 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La realista Carlota Chacón deslumbra en el Mundial Sub-17

La realista Carlota Chacón deslumbra en el Mundial Sub-17