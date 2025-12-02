Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gil Manzano le muestra la roja a Huijsen en Anoeta tras el agarrón sobre Oyarzabal. Gorka Estrada
Real Sociedad

La Real, único equipo de La Liga sin ningún expulsado

La roja directa que vio Isaac Romero en el derbi sevillano deja al cuadro txuri-urdin como el único de la presente campaña que no ha tenido que jugar con diez

Iker Valverde

Iker Valverde

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:32

La Real Sociedad es el único equipo de La Liga en la presente campaña que no ha visto una tarjeta roja. El otro club que ... no sabía lo que era jugar con diez en esta temporada era el Sevilla, pero Isaac Romero fue expulsado el domingo en el derbi sevillano por una entrada durísima. En cambio, la Real ha jugado tres encuentros contra diez: en Anoeta contra el Real Madrid tras la roja de Huijsen en el minuto 32; en Vigo después de que Starfelt fuera expulsado en el descuento de la primera parte; y en El Sadar cuando Arguibide vio la roja en su debut en el minuto 87.

