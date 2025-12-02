La Real, único equipo de La Liga sin ningún expulsado

La Real Sociedad es el único equipo de La Liga en la presente campaña que no ha visto una tarjeta roja. El otro club que ... no sabía lo que era jugar con diez en esta temporada era el Sevilla, pero Isaac Romero fue expulsado el domingo en el derbi sevillano por una entrada durísima. En cambio, la Real ha jugado tres encuentros contra diez: en Anoeta contra el Real Madrid tras la roja de Huijsen en el minuto 32; en Vigo después de que Starfelt fuera expulsado en el descuento de la primera parte; y en El Sadar cuando Arguibide vio la roja en su debut en el minuto 87.

Este sorprendente dato no tiene que ver con que el equipo de Sergio Francisco no sea un equipo agresivo. LaLiga ofreció en un vídeo anterior a la última jornada que el cuadro txuri-urdin era el que mas distancia recorría a alta intensidad (más de 24 kilómetros por hora). Además, sólo el Alavés (225) comete más faltas que la Real (216) y tan sólo Sevilla (44) y Villarreal (34) han recibido más tarjetas amarillas que los de Sergio (33).

El técnico irundarra ha destacado en varias ocasiones el alma del equipo para empatar o remontar partidos que empieza perdiendo, que han sido la gran mayoría (diez partidos). Los datos de esfuerzos a alta intensidad y las numerosas faltas que comete debido a ser un equipo presionante lo avalan.

El Girona, el más castigado

El equipo más castigado de La Liga en el apartado de tarjetas rojas es el Girona con cinco. Los siguientes son el Athletic y el Oviedo con cuatro y después les siguen Osasuna y Mallorca con tres expulsiones.