La Real Sociedad, con la ley del mínimo esfuerzo

En la ikastola existen dos tipos de alumnos, los que se aplican a diario y llevan todo al día para luego bordarlo en el examen ... y los que con la ley del mínimo esfuerzo superan por poco los parciales. La Real eliminó al Negreira, algo que ni siquiera se llegaba a dudar antes de que el balón echara a rodar, pero no todos aprovecharon su momento. En una temporada en la que no se disponen de los doce partidos de Europa del pasado curso, las oportunidades escasean. Luego no vale poner malas caras y recriminar al profesor cuando se decante por los alumnos aventajados que sí que hincan los codos llevando el temario al día.

Con el derbi a la vuelta de la esquina, el once de anoche salía casi solo. Alineación de meritorios que pronto demostraron por qué otros juegan antes que ellos. Sergio se guardó a sus principales espadas y era el momento de que muchos jugadores diesen un paso adelante, tanto en juego en como actitud. No lo hicieron y la élite no espera a nadie. El equipo, en todo caso, estaba formado por siete internacionales absolutos o que han disputado partidos en categorías inferiores. Varios se lo tienen que hacer mirar porque, además, han costado bastante dinero.

Para sentenciar La Real debió dejar visto para sentencia el choque, pero Sadiq no acertó en el remate

La diferencia, abismal, se plasmó durante los primeros veinte minutos de juego. La Real debió golear gracias a Sadiq, el único que verdaderamente demostró una superioridad física y de los pocos que sí que parecía tener ganas de sudar la camiseta para tratar de ganarse minutos. Guste o no, en la actualidad es el segundo delantero porque Óskarsson y Karrikaburu están lesionados. Por poner en contexto la eliminatoria: el Sanse le saca cuatro categorías de diferencia al Negreira. Sergio dibujó una especie de 1-4-2-3-1 pero con los cinco centrocampistas siendo muy móviles para tratar de encontrar los espacios a la espalda del doble pivote gallego.

Un remate con la derecha de Aihen desde la frontal dejó otro gol cantado de Sadiq. Otra vez en Copa. Sigue siendo imposible olvidar la ida de las semifinales de Mallorca. Desde el área pequeña reventó el cuero al larguero. Este es Sadiq, que en su estancia en la Real ha demostrado que es capaz marcar dos golazos desde lejos a Osasuna y Sevilla, pero también que es un artista marrando tantos sin oposición. Él en todo caso fue el encargado de fabricar el 0-1. Aritz le encontró en profundidad y el nigeriano tiró de fuerza y zancada para ganar línea de fondo y colocar un buen pase a Goti, que llegó atentamente desde segunda línea.

Acto seguido se debió sentenciar el choque en otra jugada que empieza con el africano haciendo una gran descarga, pero que termina con otro desastroso remate en área pequeña por mucho que estuviese algo agarrado por el defensor. La cabalgada por la derecha fue de Pablo Marín.

Semana de derbi El once del sábado sale casi solo, ahí sí que ya no vale dejarse ir por lo que hay en juego

Es entonces cuando el Negreira se creyó que podía pelear el choque. Fue a presionar arriba y a la Real se le vieron las costuras con una línea defensiva poco contundente y errática con balón. Tampoco Turrientes entró bien al choque pese a que no le faltó actitud. Sí acierto. El conjunto gallego amenazó varias veces aunque Marrero tampoco tuvo que realizar intervenciones más que una salida de puños hasta el minuto 90. Eso sí, el Negreira tuvo remates desde la frontal que no encontraron portería por poco. El resultado no parecía peligrar porque la diferencia de calidad era estratosférica, y más teniendo en cuenta que los partidos se juegan a noventa minutos. El Negreira se quedó sin fuelle en la segunda mitad, hecho que terminó de decantar el partido porque la Real tampoco pisó el acelerador después.

Para estirar las piernas

Sergio pensó en el derbi y futbolistas como Zubeldia, Jon Martín, Brais o Barrenetxea se quedaron sin minutos, pero sí que otros como Sergio Gómez, Aramburu, Gorrotxategi y Oyarzabal salieron a estirar las piernas. El partido quedó visto para sentencia en una de esas combinaciones de pases en las que el Negreira ya no llegaba con facilidad. Zakharyan recogió un balón en la frontal y con un perfecto remate con la zurda ajustado al palo superó a Dacuña.

El conjunto gallego bajó completamente los brazos y ya apenas salía con criterio, y si bien era momento de que varios arreglaran su mala primera mitad, tampoco la Real se volvió loca. Turrientes, mejorado, sentenció el choque con una bonita jugada por el costado. El beasaindarra recortó dentro del área y ejecutó con un disparo seco. El alumno que iba a ver las notas al corcho con algo de nerviosismo siempre se ponía feliz al ver un seis. Algo así debió sentir el equipo en la semana de derbi ante el Athletic. Ahí siempre juegan los alumnos aventajados.