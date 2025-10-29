Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arsen Zakharyan marca el 0-2 desde la frontal con un gran remate con la zurda que sentenció el partido.

Arsen Zakharyan marca el 0-2 desde la frontal con un gran remate con la zurda que sentenció el partido. Acero

La Real Sociedad, con la ley del mínimo esfuerzo

Una Real con su actual segunda unidad elimina al Negreira con lo justo en un partido en el que varios no aprovecharon su oportunidad

Beñat Barreto

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025

En la ikastola existen dos tipos de alumnos, los que se aplican a diario y llevan todo al día para luego bordarlo en el examen ... y los que con la ley del mínimo esfuerzo superan por poco los parciales. La Real eliminó al Negreira, algo que ni siquiera se llegaba a dudar antes de que el balón echara a rodar, pero no todos aprovecharon su momento. En una temporada en la que no se disponen de los doce partidos de Europa del pasado curso, las oportunidades escasean. Luego no vale poner malas caras y recriminar al profesor cuando se decante por los alumnos aventajados que sí que hincan los codos llevando el temario al día.

