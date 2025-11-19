Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los dos pósters, con Altzo, localidad ubicada en Tolosaldea, de fondo.

La Real Sociedad homenajea a Ipuskoa en su nuevo póster

El club txuri-urdin ha presentado las fotos de familia con motivo del milenio cumplido desde el descubrimiento de la primera referencia de nuestra tierra

Álvaro Guerra

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:18

La Real Sociedad ha presentado las imágenes de familia del equipo masculino y femenino de la temporada 2025-2026 en los que rinde homenaje a Ipuskoa por hacer mil años desde su descubrimiento.

La historia retrocede concretamente al año 1.025 en Altzo, localidad ubicada en Tolosaldea. Hasta entonces, hacía tiempo que los guipuzcoanos y las guipuzcoanas formaban una comunidad con sus costumbres y con sus valores. Pero fue justo hace mil años y en la iglesia de Salvador de Olazábal de la localidad, cuando se encontró un documento en el que figuraba la primera referencia escrita que se conoce de Ipuskoa.

Póster del equipo masculino. RS

De esta forma, el club txuri-urdin se ha querido sumar a la efeméride. Cada póster tiene un fondo distinto pero ambos muestran el paisaje de Altzo. Además, parte del documento en el que figura la primera referencia escrita que se conoce de nuestra tierra también está presente en las dos imágenes.

Desde 2010 Gipuzkoa ha sido protagonista de la imagen oficial en numerosas ediciones. El monte Txindoki, el Flysch entre Mutriku, Deba y Zumaia, el hayedo de Oianleku, la cantera de Aranaga, Getaria y Zarautz, el Palacio Miramar, Beasain, Peñas de Aia, Hondarribia, San Sebastián y, el año pasado, Azkoitia, en su 700 aniversario. En esta ocasión, han optado por un guiño a la cuna de nuestro territorio.

Póster del equipo femenino. RS

La Real Sociedad ha informado que el nuevo póster se podrá adquirir el próximo 30 de noviembre, coincidiendo con la visita del Villarreal a Anoeta (14.00 horas), en la puerta 2B del estadio donostiarra. Los horarios de recogida serán de 12.00 a 14.00 horas y solo los socios, accionistas o RS Fans podrán adquirirlo.

