«La Real Sociedad tiene potencial para ir a cualquier campo y ganar»
Goazen Reala!

«La Real Sociedad tiene potencial para ir a cualquier campo y ganar»

Alberto de la Bella, invitado especial a Goazen Reala!, analiza junto a los periodistas de DV la trayectoria del equipo en este comienzo de liga

Iris Moreno
Miguel González

Iris Moreno y Miguel González

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:01

Comenta

Tras el parón de selecciones, la Real Sociedad ultima ya su próximo encuentro de liga. Lo hará el sábado en Pamplona ante Osasuna (18.30 horas) en un choque que debe servir para confirmar las buenas sensaciones de las últimas jornadas. Una victoria permitiría a los txuri-urdin abrir brecha con respecto a los puestos de descenso y comenzar a pensar ya en la clasificación europea de cara a la próxima temporada.

Para analizar la situación del equipo txuri-urdin, Goazen Reala! ha contado con la presencia una voz autorizada como la del exjugador Alberto de la Bella, quien tras su debut en Segunda llegó a jugar la Champions con la Real. De hecho, el lateral izquierdo ha reconocido que los de Sergio tienen «potencial para ir a cualquier campo y ganar».

