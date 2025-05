El guiño de la Real Sociedad al Athletic sobre el dudoso penalti a favor del Manchester United: «Sé cómo te sientes, bro»

I.G. San Sebastián Viernes, 2 de mayo 2025, 00:07 Comenta Compartir

La Real Sociedad ha realizado un simbólico guiño al Athletic. Y todo tras el choque de ida de la Europa League que este jueves enfrentó al conjunto bilbaíno y al Manchester United en el nuevo San Mamés. Lo hizo tras un disputado partido en el que los vascos cayeron con estrépito ante los ingleses (0-3) y en el que el árbitro noruego, Espen Eskas, tuvo un protagonismo inesperado por sus discutibles decisiones en contra del conjunto local.

El Athletic de Bilbao encaró el choque ante el Manchester United con una gran intensidad, y suyas fueron las mejores ocasiones del encuentro hasta la primera media hora de juego. Sin embargo, el conjunto de Amorim hizo gala de una mayor pegada y fue Casemiro quien consiguió adelantar a los suyos en el marcador tras una buena asistencia de Ugarte.

Los locales no parecieron acusar el golpe, pero tres minutos después sus esperanzas de remontada se esfumaron repentinamente. Y todo tras una polémica jugada en la que Vivian no tuvo más remedio que derribar a Hojlund cuando éste se disponía a marcar el segundo tanto tras un gran centro desde la derecha. La jugada, en la que se aprecia un leve empujón al delantero del equipo inglés, fue muy protestada por los jugadores del Athletic, pero tras revisarla en el VAR el colegiado no dudó lo más mínimo: señaló al punto de penalti y expulsó al central bilbaíno. Bruno Fernandes se encargó de transformar la pena máxima y ampliar la renta del United, poco antes de volver a marcar el tercero al filo del descanso.

La acción del penalti, que dejó al Athletic de Bilbao con un jugador menos, obligó a Valverde a realizar dos cambios poco antes del descanso, transformó de raíz la dinámica del partido y desencadenó un sinfín de quejas y protestas entre los jugadores y la afición del conjunto bilbaíno, que se consideraron gravemente perjudicados por el colegiado noruego. Es más, los locales también se quejaron de un presunto derribo de Maguire a Maroan en el minuto 60, y que podía haber supuesto la expulsión del central inglés.

La acción de la expulsión de Vivian dio mucho que hablar y a la nómina de agraviados se sumó incluso la Real Sociedad. Y es que el club txuri-urdin publicó un llamativo mensaje en la versión en inglés de su cuenta de X (antigua Twitter) en el que aludía a la polémica acción del penalti y a la cuestionada actuación del colegiado. De hecho, en el mismo añadía un conocido meme en el que aparecen dos personas dándose un abrazo, cada cual con los respectivos escudos de Real Sociedad y Athletic, y en que los txuri-urdin aprovechan a hacer un guiño a los vecinos: «Sé cómo te sientes, bro», se puede leer en el mensaje, en clara referencia al pésimo arbitraje del francés Benoît Bastien que sufrieron los txuri-urdin en su eliminatoria ante el conjunto inglés.