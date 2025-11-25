La Real, con seis, es el equipo de la Liga que más goles recibe a balón parado

Beñat Barreto San Sebastián Martes, 25 de noviembre 2025, 00:04 Comenta Compartir

Cuando los partidos están atascados en el fútbol moderno las jugadas a balón parado son clave para romper encuentros. La Real no ha sido históricamente un equipo puntero en esta faceta del juego, y quizás por eso en verano decidió contratar a un especialista para tratar de mejorar los números. De momento, y con trece jornadas de Liga disputadas, según apunta Fran Martínez la Real es el equipo que más goles ha recibido a balón parado en competición doméstica con seis tantos después de que Catena rematara solo en El Sadar para poner el 1-0.

Una cosa es que se tenga un experto que su principal misión en la plantilla sea analizar ese tipo de jugadas, pero también es cierto que José Rodríguez no puede seguir al central rojillo e impedir que remate. Este hecho no es nuevo y es un aspecto en el que hay que seguir trabajando para tratar de poner remedio a esta sangría de goles a balón parado que por suerte en Pamplona no supuso que volaran puntos. Para ello, todos los jugadores tienen que remangarse y aportar, no solo Caleta-Car, que sale en la foto del gol perdiendo la marca de Catena por completo con sus 192 centímetros de altura. Bastante mejor estuvo en la segunda mitad en esos centros laterales en los que Osasuna acostumbra a generar peligro. El croata realizó nueve despejes y ganó siete duelos aéreos de siete, pero tiene que imponerse en esas situaciones. Más si cabe cuando Catena hace dos veranos marcó un hat-trick en un partido amistoso ante Osasuna en el Stadium Gal de Irun.

Defensa mixta

Además del gol del central rojillo, la Real ha recibido otros cinco tantos en jugadas a balón parado, ya bien sea de remate directo o en jugadas derivadas en las que hay que seguir manteniendo el nivel de intensidad y concentración. Los realistas también son el equipo de la Liga que más goles han recibido de cabeza con cinco, evidenciando que desde que se han marchado Le Normand, Aguerd, Merino e incluso Zubimendi el equipo ha perdido centímetros. Jon Martín está paliando algo ese déficit, pero hay que seguir trabajando.

El equipo, de momento, en la mayoría de partidos se coloca en una defensa mixta con tres hombres sobre el área pequeña en zona y con el resto de jugadores con marcaje al hombre. Oyarzabal, Jon Martín y Aihen se pusieron por ese orden en zona buscando el balón, pero si Caleta-Car pierde la marca de una manera tan fácil no hay nada que hacer.