La Real recibe una visita «muy especial» en su hotel de Madrid

En estos momentos en los que más se echa de menos su presencia sobre el terreno de juego con el '21' a la espalda de ... la elástica txuri-urdin, David Silva se ha acercado al hotel de concentración de la Real en Madrid a saludar a sus excompañeros. Pese a que la plantilla ha sufrido numerosos cambios desde que tuvo que dejar el club por una lesión que le obligó a retirarse del fútbol, el canario sigue teniendo muchos y buenos amigos en el vestuario y no ha querido perder la ocasión de pasar a verles en la previa del partido ante el Rayo en Vallecas.

Silva guarda un fenomenal recuerdo de su etapa de tres años en la Real, al igual que el vestuario y todo el club de él. El mago canario se ha saludado efusivamente con Oyarzabal, Turrientes, Olasagasti, Remiro, Zubeldia, AIhen y Barrenetxea, entre otros. También a su compatriota canario Javi López y a Sergio Gómez, quien siguió sus pasos en el Manchester City pese a que no llegaron a coincidir en el tiempo.

✨ Una visita sorpresa muy especial



💙 Un placer verte de nuevo, Mago. — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 15, 2025

Por supuesto, Imanol Alguacil también ha mantenido una convoersación con él. Silva fue muy importante para Imanol y su marcha inesperada le trastocó todos los planes en el centro del campo. Desde su salida del club, la Real tuvo que jugar de una manera diferente puesto que no tenía al que había sido uno de los mejores mediapuntas de la última década ya en sus filas. Sin ir más lejos, precipitó la llegada de Arsen Zakharyan, pero todavía no ha encontrado reemplazo en el equipo dos años después. No va a ser fácil.

La plantilla se encontraba preparada para comer, con el partido de las 14.00 horas entre el Valladolid y el Celta de fondo, cuando Silva ha aparecido en escena para sacarle una sonrisa a la plantilla de la Real. La visita del canario se produce en un momento inmejorable, con la moral de la plantilla tocada tras el varapalo sufrido en Mánchester. Debe servir de impulso anímico para afrontar lo que queda de temporada.