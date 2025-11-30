La Real quiere torpedear al submarino
Los de Sergio, ya sin Oyarzabal, tienen un reto de altura anteun Villarreal que está firmando el mejor arranque de su historia
San Sebastián
Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:03
Importante reto el que tiene la Real este mediodía (14.00 horas, DAZN LaLiga) ante un Villarreal que está firmando el mejor arranque de su ... historia después de haber ganado nueve de sus trece compromisos en competición doméstica. Los tres puntos que se juegan son los mismos que los del fin de semana pasado en Iruñea o los del siguiente en Gasteiz, pero la visita del Villarreal sí que pondrá a la Real en su sitio al calibrar para qué está el equipo de Sergio Francisco. Con el resultado no se pueden sacar conclusiones definitivas, pero sí que servirá para tomar temperatura a la actual racha de la Real teniendo en cuenta que es el partido más complicado que le queda al equipo en este 2025–Alavés, Girona y Levante serán los siguientes–.
La Real afronta el choque ya sin Oyarzabal. El capitán estará ausente alrededor de tres semanas justo cuando estaba en su mejor momento de forma, pero es que el entrenador tampoco podrá contar con los otros dos delanteros centro en el escalafón. Óskarsson y Karrikaburu siguen en el dique seco, por lo que el único 'nueve' como tal disponible es Sadiq, descartado y con un pie fuera en agosto pero que ahora podría tener su momento. La lógica invita a pensar que el nigeriano deberá esperar su oportunidad en el banquillo, lo que otorgaría la titularidad a Gonçalo Guedes como máxima referencia txuri-urdin. El luso puede ocupar perfectamente esa demarcación porque ya ha jugado minutos en esa posición a lo largo de su carrera. En la Real, en cambio, ha partido siempre por los costados, mayoritariamente en el derecho.
Si juega Guedes como '9' el entrenador se quedaría sin extremos de recambio en el banquillo al alinear a Barrenetxea por la izquierda y a Kubo por la derecha, salvo que Zakharyan se mantenga en el once tras un encuentro discreto en El Sadar sentando a alguno de los dos habilidosos jugadores de banda. Para completar la convocatoria el entrenador de Irun ha citado a Gorka Carrera(Errenteria, 2005), que continúa su asombrosa proyección puesto que el año pasado arrancó la temporada con la Real C. El canterano de 20 años, que suma seis goles y tres asistencias con el Sanse en la Liga Hypermotion, se estrena en una lista de convocados y aspira a tener minutos en la segunda mitad. No hay nadie que se parezca a Oyarzabal, pero de los atacantes sanos Carrera es el que más se asemeja al capitán en cuanto a las características de juego.
La previa del partido
Real Sociedad
Villarreal
Estadísticas
LaLiga
LaLiga
13
4G-4E-5P
17
124
29A-0R
50%
PARTIDOS JUGADOS
RESULTADOS
GOLES
TIROS A PUERTA
TARJETAS
POSESIÓN MEDIA
13
9G-2E-2P
26
138
26A-1R
46%
Anoeta
Movistar LaLiga
Soto Grado
14:00h.
ESTADIO:
TV:
ARBITRO:
HORA:
Entrenadores
Sergio
Francisco
Marcelino
Probabilidad de victoria
Villarreal
39%
Real
Sociedad
33%
Empate
28%
Alineaciones probables
Real Sociedad
Villarreal
4-3-3
1
Remiro
5
31
2
17
Zubeldia
Martín
Aramburu
Gómez
4
Gorrotxa
23
18
Brais
Soler
7
14
11
Kubo
Barrene
Guedes
7
9
Gerard
Mikautadze
20
19
Moleiro
Pépé
18
16
Comesaña
Thomas
15
24
12
8
Mouriño
Pedraza
Foyth
Veiga
1
Luiz Júnior
4-4-2
Gerard
Moreno
Brais
Méndez
GRÁFICO: DV
Por lo demás, aunque Sergio lo niegue en rueda de prensa, el once está bastante definido con pequeñas dudas, sobre todo en la retaguardia. Gómez debería volver al once después de su suplencia ante Osasuna mientras que Zubeldia también estaría de regreso tras susperar esa sobrecarga muscular producida con la Euskal Selekzioa. Con dos entrenamientos, el de ayer y el del viernes, estaría listo para ser titular. Siendo el azkoitiarra un seguro de vida desde hace temporadas, Caleta-Car apunta a verse relegado al banquillo manteniéndose así Jon Martín. No parece que vaya haber más cambios por lo que el once debería parecerse al formado por Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martín, Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais; Kubo, Barrenetxea y Guedes. La Real, al igual que en Iruñea, tiene que hacerse fuerte con Gorrotxategi de ancla y el continuo movimiento de los dos interiores. Brais viene de marcar y Soler de asistir.
La artillería del Villarreal
Visita Anoeta uno de los equipos que mejor transita de la competición, una faceta del juego en la que la Real sufrió muchísimo a comienzos de temporada. Gerard Moreno está en un momento de forma formidable y junto a Moleiro son los dos hombres que mejor giran el juego para lanzar todo el caudal ofensivo que tiene el submarino. El propio Gerard, Mikautadze, Ayoze, Oluwaseyi, Buchanan, Solomon, Akhomach... Marcelino tiene a su disposición un auténtico equipazo, no solo para el plan de partido inicial, sino para cambiar el signo del choque desde el banquillo. Con 26 goles a favor es uno de los equipos más ofensivos de la Liga al tener una media de dos tantos por encuentro.
Desde que el entrenador ha llegado a Castellón, en todo caso, le ha cambiado la cara en el aspecto defensivo. Con su indiscutible 1-4-4-2 ha conformado un bloque al que es muy complicado meterle mano. Son solo once goles en contra en lo que llevamos de competición, algo menos de un tanto por partido. Que suba hoy la media.
Pita Soto Grado y Figueroa Vázquez estará en la sala VAR
César Soto Grado será el encargado de impartir justicia en el Real Sociedad-Villarreal de este mediodía. El colegiado nacido en la provincia de Ávila pero adscrito al comité riojano estará escoltado desde la sala VAR de Las Rozas por Figueroa Vázquez. Lo cierto es que los números de la Real con Soto Grado como árbitro son más que buenos. El árbitro se ha cruzado en el camino de los realistas quince veces con un balance favorable de ocho victorias, cuatro empates y solo tres derrotas. El último partido pitado a la Real se trata del derbi de la temporada pasada ante el Athletic en la jornada 34 que acabó sin goles (0-0).
