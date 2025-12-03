«La Real no quiere sustos en Reus, donde habrá llenazo con 4.500 espectadores»

Beñat Barreto Enviado especial a Reus Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:52 | Actualizado 15:08h. Comenta Compartir

La Real Sociedad disputa este miércoles a las 21.00 horas la segunda ronda de Copa ante el Reus, equipo que milita en la 2ª RFEF. Hasta la ciudad catalana se ha desplazado El Diario Vasco para contar de primera mano todo lo que suceda durante la eliminatoria. «La Real no quiere sustos ante el Reus, y aunque jugara algún futbolista titular Sergio apostará por jugadores con menos minutos como Marrero, Odriozola, Beitia, Turrientes o Carrera y con la baja de última hora de Caleta-Car por un virus intestinal», cuenta Beñat Barreto.

El Estadio Municipal de Reus está en perfecto estado de revista, aunque el club ultima los detalles finales. Este mediodía se están pintando las rayas del campo y desde hace días no hay localidades. El estadio estará lleno con 4.500 espectadores en el día más importante de la historia del Reus Reddis, club refundado en 2021 después de que el histórico Reus desapareciera en 2019.