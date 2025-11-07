Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Martín realiza un ejercicio durante el entrenamiento de este jueves en Zubieta Lobo Altuna
Elche-Real Sociedad (Martínez Valero, 21.00 horas)

La Real quiere seguir surfeando la ola

La Real desea sumar hoy tres puntos más ante el Elche para marcharse al parón de selecciones en un tramo en el que ha recuperado la sonrisa

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:17

Para los aficionados a los que solo les interesa su equipo el parón de selecciones suele ser un suplicio. Desde que la Real se vea ... las caras esta noche en Elche (21.00 horas, DAZN LaLiga) hasta que visite el sábado 22 a Osasuna van a pasar más de dos semanas. Si además el equipo ha sumado siete de nueve en los últimos tres compromisos la interrupción es todavía más desagradable. Ganar al Athletic en el último minuto ha hecho que en Zubieta se recupere la sonrisa. Sadiq adelantó a Kubo en un esprint camino al entrenamiento de ayer. Guedes, un picado de manual conocido así en el vestuario, levantaba la voz en un rondo para risa del resto de sus compañeros. La vida se ve de otra forma en Zubieta tras salir del agujero en el que se había metido el equipo. Lo más complicado ya está hecho, pero ahora hay que darle continuidad ante un recién ascendido como el Elche que, aunque no está sumando con tanta facilidad como al principio de temporada, es un equipo de autor que juega muy bien al fútbol.

