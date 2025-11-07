La Real quiere seguir surfeando la ola
La Real desea sumar hoy tres puntos más ante el Elche para marcharse al parón de selecciones en un tramo en el que ha recuperado la sonrisa
San Sebastián
Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:17
Para los aficionados a los que solo les interesa su equipo el parón de selecciones suele ser un suplicio. Desde que la Real se vea ... las caras esta noche en Elche (21.00 horas, DAZN LaLiga) hasta que visite el sábado 22 a Osasuna van a pasar más de dos semanas. Si además el equipo ha sumado siete de nueve en los últimos tres compromisos la interrupción es todavía más desagradable. Ganar al Athletic en el último minuto ha hecho que en Zubieta se recupere la sonrisa. Sadiq adelantó a Kubo en un esprint camino al entrenamiento de ayer. Guedes, un picado de manual conocido así en el vestuario, levantaba la voz en un rondo para risa del resto de sus compañeros. La vida se ve de otra forma en Zubieta tras salir del agujero en el que se había metido el equipo. Lo más complicado ya está hecho, pero ahora hay que darle continuidad ante un recién ascendido como el Elche que, aunque no está sumando con tanta facilidad como al principio de temporada, es un equipo de autor que juega muy bien al fútbol.
Es momento de seguir surfeando la ola en Elche, donde el mar Mediterráneo está a tiro de piedra. No es lo mismo la ola de La Zurriola que la calmada balsa alicantina, pero la Real desea darse un último baño en pleno otoño. Los de Sergio ganaron por fin sin gol de Oyarzabal, algo que no había sucedido en las últimas cinco victorias. Es una magnífica noticia que Sergio esté recuperando efectivos de cara a puerta que no sea el capitán. Con el estreno goleador de Guedes y Gorrotxategi en el derbi ya son once los futbolistas que han visto puerta en lo que llevamos de temporada. Oyarzabal (4) y Brais (2) suman más de un gol mientras que Turrientes, Gorrotxategi, Odriozola, Soler, Kubo, Óskarsson, Goti y Zakhryan también saben lo que es marcar, éstos dos últimos en Copa.
La previa del partido
Real Sociedad
Elche
Estadísticas
LaLiga
LaLiga
11
3G-5E-3P
12
82
20A-1R
59%
PARTIDOS JUGADOS
RESULTADOS
GOLES
TIROS A PUERTA
TARJETAS
POSESIÓN MEDIA
11
3G-3E-5P
13
101
24A-0R
51%
Martínez Valero
DAZN
Díaz de Mera
21:00h.
ESTADIO:
TV:
ARBITRO:
HORA:
Entrenadores
Eder
Sarabia
Sergio
Francisco
Probabilidad de victoria
Elche
35%
Empate
29%
Real
Sociedad
36%
Alineaciones
Elche
Real Sociedad
4-3-3
13
Peña
23
23
15
3
Affengruber
Chust
Núñez
Pedrosa
8
14
30
Aguado
Febas
Mendoza
10
11
9
Valera
Mir
Silva
10
11
14
Oyarzabal
Guedes
Kubo
18
21
Soler
Silva
4
Gorrotxategi
17
2
Gómez
Aramburu
5
31
Zubeldia
Martín
1
Remiro
4-3-3
André
Silva
Mikel
Oyarzabal
GRÁFICO:
DV
La Real se está mostrando mucho mejor como equipo, pero también está viendo cómo varios futbolistas están dando un paso adelante en cuanto a rendimiento individual. Es el caso de Guedes, que apunta a partir desde el costado izquierdo tras la baja de Barrenetxea. Ha tardado en caer, pero el donostiarra se pierde el partido de esta noche puesto que no ha terminado de recuperarse de ese golpe en el muslo derecho. El hinchazón y el hematoma han bajado, pero no tiene la movilidad necesaria para poder estar disponible. Así las cosas, no parece que Sergio vaya a hacer demasiados cambios, más si cabe cuando viene de ganar dos partidos consecutivos y parece haber encontrado un grupo de futbolistas que ya empiezan a ser titularísimos.
Guedes disputaría su primer partido por la izquierda para dejar hueco a Kubo, que durante la semana ha demostrado en la sala de prensa de Zubieta que está enrabietado por las críticas que ha recibido por su rendimiento. Buena señal. Ver al japonés en esa situación es sinónimo de que está cerca de una gran actuación sobre el verde. Con varios entrenamientos más en sus piernas y con el tobillo cuidado, el asiático está en disposición de ser titular, algo que no sucede desde el encuentro ante el Mallorca hace ya casi mes y medio.
Esa parece que va a ser la única modificación toda vez que la línea defensiva, pese a recibir dos goles del Athletic, ha mejorado sus prestaciones e incrementado en seguridad con la entrada de Jon Martín. También Aramburu ha dado un paso adelante mientras que Gómez sigue siendo punzante por la izquierda. Gorrotxategi es ya inamovible mientras que Soler debería acompañar a un Brais que vuelve a ser Brais.
Sin perder en casa
Pese a la clara mejoría mostrada, también con puntos, la Real todavía no conoce la victoria lejos de Anoeta. La estadística se complica cuando el Elche todavía no ha perdido como local al sumar once puntos de quince posibles. Ha ganado a Levante (2-0), Oviedo (1-0) y Celta(2-1) mientras que ha empatado ante Betis (1-1) y Athletic(0-0). Eder Sarabia solo tiene la baja de Bigas mientras que Affengruber, su mejor defensor, ya ha superado sus problemas y está disponible. Veremos si el técnico apuesta por una defensa de cinco integrantes o si por su parte juega con el 1-4-3-3 como en los últimos partidos. Apunta a Peña; Núñez, Affengruber, Chust, Pedrosa; Aguado, Mendoza, Febas; Valera, Mir y André Silva. Que la ola alicantina no sea orillera y que la Real siga disfrutando.
