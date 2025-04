La Real no quiere ser plana en Castellón

La Real tiene hoy otro complicado compromiso ante el Villarreal (16.15 horas), al que consiguió ganar en la ida gracias a una jugada individual ... de Kubo. A eso se tiene que agarrar el equipo de Imanol, que cuenta con las bajas importantes de Zubeldia, Aguerd, Odriozola, Zubimendi, Zakharyan, Barrenetxea y Óskarsson, último en caer por una sobrecarga en el aductor.

Las sensaciones no invitan al optimismo, pero la Real también acostumbra a dar alegrías cuando su parroquia menos cree en ella. Que levante la mano el realzale que confiaba en que a noventa minutos los de Imanol iban a volver a ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la vuelta de la semifinal de Copa.

Aquel día el equipo volvió a realizar un gran partido con balón y acertó en las situaciones de peligro que tuvo, algo que fue incapaz de hacer ante el Mallorca el sábado pasado. Decía Brais durante la semana que «la semana ha sido la misma que si hubiéramos ganado». No habrá sido así para gran parte de la afición, que vería cómo las aspiraciones para repetir billete europeo se reducirían casi a la nada en caso que no sume un buen puñado de puntos en las dos próximas complicadas salidas ante Villarreal y Alavés. Esto se acaba ya.

La previa del partido Villarreal Real Sociedad Estadísticas LaLiga LaLiga 30 14G-9E-7P 53 326 75A-3R 48% PARTIDOS JUGADOS RESULTADOS GOLES TIROS A PUERTA TARJETAS POSESIÓN MEDIA 31 12G-5E-14P 30 241 73A-4R 54% La Cerámica Movistar LaLiga Cuadra Fernández (balear) 16:15h. ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Entrenadores Marcelino Imanol Alguacil Probabilidad de victoria Real Sociedad 19% Villarreal 56% Empate 25% Alineaciones probables Villarreal Real Sociedad 4-4-2 1 Luiz Junior 8 2 17 23 Foyth Costa Femenía Cardona 10 7 Parejo Comesaña 24 21 Pedraza Pino 15 22 Barry Ayoze 10 17 14 Oyarzabal Gómez Kubo 24 23 Sucic Brais 22 Turrientes 3 19 Aihen Aramburu 6 5 Aritz Zubeldia 1 Remiro 4-3-3 Ayoze Pérez Mikel Oyarzabal GRÁFICO: DV La previa del partido Villarreal Real Sociedad Estadísticas LaLiga LaLiga 30 14G-9E-7P 53 326 75A-3R 48% PARTIDOS JUGADOS RESULTADOS GOLES TIROS A PUERTA TARJETAS POSESIÓN MEDIA 31 12G-5E-14P 30 241 73A-4R 54% Entrenadores ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: La Cerámica Movistar LaLiga Cuadra Fernández (balear) 16:15h. Marcelino Imanol Alguacil Probabilidad de victoria Real Sociedad 19% Villarreal 56% Empate 25% Alineaciones probables Villarreal Real Sociedad 4-4-2 1 Luiz Junior 8 2 17 23 Foyth Costa Cardona Femenía 7 10 Comesaña Parejo 21 24 Pino Pedraza 22 15 Ayoze Barry 10 14 17 Oyarzabal Gómez Kubo 24 23 Sucic Brais 22 Turrientes 3 19 Aihen Aramburu 6 5 Aritz Zubeldia 1 Remiro 4-3-3 Mikel Oyarzabal Ayoze Pérez GRÁFICO: DV La previa del partido Entrenadores Real Sociedad Villarreal Estadísticas LaLiga LaLiga Marcelino Imanol Alguacil PARTIDOS JUGADOS RESULTADOS GOLES TIROS A PUERTA TARJETAS POSESIÓN MEDIA 30 14G-9E-7P 53 326 75A-3R 48% 31 12G-5E-14P 30 241 73A-4R 54% Alineaciones probables Villarreal Real Sociedad 4-4-2 1 Luiz Junior 8 2 17 23 Foyth Costa Cardona Femenía 7 10 Comesaña Parejo ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: 21 24 La Cerámica Movistar LaLiga Cuadra Fernández (balear) 16:15h. Pino Pedraza 22 15 Ayoze Barry 10 14 17 Oyarzabal Gómez Kubo Probabilidad de victoria Real Sociedad 19% 24 23 Sucic Brais 22 Turrientes Empate 25% 3 19 Aihen Aramburu 6 5 Villarreal 56% Aritz Zubeldia 1 Remiro 4-3-3 Ayoze Pérez Mikel Oyarzabal GRÁFICO: DV

Lo más importante de hoy es ganar y conseguir los tres puntos, pero para alcanzar ese objetivo es mucho más fácil si juegas bien al fútbol. Los realistas cuajaron un mal partido ante el Mallorca, sobre todo con balón. La Real fue plana, algo que no puede permitirse en Castellón. Imanol tiene la importante baja de Zubimendi, que vio la tarjeta amarilla ante el Mallorca por encararse con Samu Costa y no se subió ayer al avión rumbo a Villarreal. Será el segundo partido liguero que se pierda el timón de Gros tras ausentarse en Balaídos pese a que viajó a Vigo. Esa es la principal duda de Imanol, quién será el sustituto de un futbolista casi insustituible.

Turrientes parte con más opciones al ser el futbolista de la plantilla que más se puede hacer a la posición de pivote, aunque Olasagasti también ha jugado ahí esta temporada. Más raro sería ver a Marín, que pelea por el puesto con un Brais que podría volver al once más de un mes después. «Estoy para ser titular», verbalizó el mago de Mos en la sala de prensa de Zubieta.

Siete bajas, cuatro titulares

Imanol solo ha podido recuperar para el choque de esta tarde a Becker, ausente desde que la Real fue robada en Mánchester. El oriotarra no podrá contar con Aguerd, Zubeldia, Odriozola, Zubimendi, Zakharyan, Barrenetxea y Óskarsson. O lo que es lo mismo, cuatro titulares. El oriotarra de nuevo no podrá contar con sus dos centrales más fiables, aunque últimamente ni Zubeldia ni Aguerd estaban cuajando buenos partidos. Parece prematuro lanzar a la titularidad a Pacheco cuando hace más de dos meses que no compite, más si cabe después de que Jon Martín fue el realista más entonado dentro del desastre ante el Mallorca. El lasartearra compartiría pareja con Aritz, con Aramburu en el lateral derecho y Aihen en el izquierdo.

En los interiores tres futbolistas se pegan por dos puestos. Sucic parece fijo mientras que Brais y Marín se juegan el otro interior. En la delantera sí que parece no haber dudas. Kubo partirá por la derecha, Sergio Gómez por la izquierda mientras que arriba partirá Oyarzabal. Independientemente de los nombres, la Real tiene que tratar de mover con más rapidez el balón, algo que debería ser más fácil ante un equipo vertical como el Villarreal que, en todo caso, también sabe replegarse con las dos habituales líneas de cuatro que suele proponer Marcelino. Más allá de mejorar en ataque, el equipo tampoco se puede permitir más regalos defensivos. Barrenetxea realizó un pase vertical que propició el 1-0 bermellón mientras que Remiro también estuvo mal en el remate de Darder. Contra un equipo que apunta a jugar Champions el año que viene no valen concesiones de este tipo.

No habrá que parar a Baena

La Real tiene bajas importantes, pero también Marcelino no puede contar con su mejor jugador. Álex Baena está siendo diferencial esta temporada con unas cifras espectaculares y con una rotura muscular no estará vestido de corto en La Cerámica. Albiol también se queda fuera de la convocatoria y pese a ello el Villarreal sigue siendo un auténtico equipazo. Ganar, y si puede ser, que la Real no sea plana.