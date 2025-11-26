Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Montaje de la Premier League con cinco exjugadores de la Real Sociedad PL

La Real, muy presente en el homenaje de la Premier a los jugadores españoles: «Creatividad, estilo, elegancia»

Exrealistas como Zubimendi, Merino, Xabi Alonso, Arteta y Silva, aparecen en el montaje realizado en redes sociales por la entidad que gestiona la competición

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:18

La Real Sociedad es un club referente de cantera en toda Europa y también un próspero suministrador de futbolistas para la Premier League, conceptuada como la mejor liga del mundo en la actualidad. Grandes jugadores que tuvieron el privilegio de vestir la zamarra txuri-urdin militaron asimismo en los clubs más representativos de la liga inglesa. Esto provoca que la Real esté muy presente en el homenaje que la Premier League ha querido brindar a los 178 jugadores españoles que han pasado por la máxima categoría del balompié británico.

Son cinco los futbolistas que jugaron en la Real Sociedad incluidos en el montaje elaborado por la entidad que organiza y gestiona la competición inglesa para rendir tributo a los jugadores españoles a través de sus cuentas en redes sociales: Xabi Alonso, canterano realista que ganó la Champions con el Liverpool; Zubimendi, otro pivote forjado en Zubieta ahora en el Arsenal protagonista de un traspaso de 70 millones el verano pasado; Mikel Merino, que brillando en la Real y ganando la Copa del Rey se ganó el derecho a ser internacional absoluto y campeón de Europa y fichar por el Arsenal; David Silva, estrella del fútbol mundial que dedicó los tres últimos años de su legendaria carrera a dar clases de fútbol en Anoeta; y Mikel Arteta, que pasó sin pena ni gloria por la entidad guipuzcoana durante medio año.

La imagen de estos cinco futbolistas con pasado txuri-urdin ha sido incluida y superpuesta en un mapa de España junto a la de otros jugadores que han dejado huella en la Premier League, como Rodri, Cazorla, Cucurella, Mata, Pedrito o Piqué. El mensaje de tributo de la Premier League es el siguiente: «Creatividad. Estilo. Elegancia. Son solo algunas de las cualidades que han demostrado los 178 jugadores españoles que han llegado a la Premier League. La grandeza surge de todas partes». Hay otros jugadores que lucieron la zamarra de la Real Sociedad y también pasaron por la Premier League como Nacho Monreal, considerado como una leyenda del Arsenal.

Se puede considerar como novedoso el reconocimiento del fútbol europeo a un club histórico como la Real, peculiar por cómo trabaja la cantera. No obstante, con motivo del quinto aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona, se han recordado unas declaraciones del gran 'pelusa' cuando fue contratado por el Barcelona en 1982. El periodista le preguntaba a qué jugadores de la Liga española conocía y el crack argentino contestó: «A Arconada, a López Ufarte, a Zamora....». Y es que la entidad txuri urdin era la bicampeona de Liga.

