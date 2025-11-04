La Real prepara el duelo de Elche sin Zakharyan ni Barrene

No hay tregua. Ya habrá tiempo para descansar y reflexionar en el próximo parón liguero. Tras dos jornadas de reposo después de ganar 3-2 ... el derbi -la segunda fue un regalo del entrenador por el esfuerzo y el resultado-, la plantilla de la Real Sociedad reunificada ha comenzado a preparar el partido ante el Elche, equipo revelación de la temporada, en el Martínez Valero del próximo viernes (21 horas). De momento, Sergio Francisco no puede disponer de los dos jugadores lesionados en el derbi del pasado sábado, Barrenetxea y Zakharyan, pero no descarta poder contar con ambos para esta última cita previa al parón.

En la práctica de este martes en el 'z2' de Zubieta se han ausentado, en consecuencia, Barrene, Zakharyan, Óskarsson, Yangel Herrera y Karrikaburu. No obstante, el entrenador confía en poder contar con el ruso en Zubieta desde este miércoles y que esté a su diposición en Elche. Lo suyo era una simple fatiga muscular. Más dudas exiten con Barrene. El donostiarra tuvo que abandonar totalmente dolorido el encuentro ante el Athletic, tras dar el centro del gol de Brais. Había sufrido una contusión en el muslo que le inhabilitó para seguir jugando. Está mucho mejor, menos dolorido y su concurso en el Martínez Valero dependerá de su evolución durante los próximos días. A los otros tres ya se les espera para después del parón. El más cercano a reaparecer parece Yangel Herrera.

Por su parte, en la sesión se ha podido ver al resto de jugadores, todavía con las buenas sensaciones producidas por la victoria en el derbi. Take Kubo ha vuelto a ejercitarse con total normalidad dando muestras de una total recuperación de su lesión en el tobillo, mientras que futbolistas como Sadiq, Odriozola o Sucic se ejercitan con normalidad en busca de las oportunidades que todavía no están teniendo.

Otra de las novedades en la práctica en Zubieta ha sido el esférico. Los equipos estrenarán esta jornada el llamado balón de invierno, de color amarillo, más vistoso para encuentros de menor visibilidad propios del otoño y de la estación invernal. Los realistas ya han podido probar hoy el nuevo cuero.

Zakharyan, en la prelista de Rusia

De momento, se desconoce qué jugadores se tendrán que marchar la semana que viene con sus selecciones. Zakharyan está en la prelista de 39 jugadores de la Rusia de Karpin, que disputa sendos amistosos ante Perú y Chile. La anterior vez se quedó fuera de la convocatorian definitiva con reprimenda incluida del exrealista, que es su seleccionador. Luka Sucic figura, como el mes pasado, entre los reservas de la citación de Croacia, que se enfrenta a Francia y a Montenegro.