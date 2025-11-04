Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zubeldia, Guedes, Aihen, Soler, Marín y Brais, en Zubieta Iñigo Royo

La Real prepara el duelo de Elche sin Zakharyan ni Barrene

Sergio confía en recuperar al ruso mañana y disponer de él el viernes y el donostiarra, mejorado de la contusión sufrida en el derbi, es duda

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:47

No hay tregua. Ya habrá tiempo para descansar y reflexionar en el próximo parón liguero. Tras dos jornadas de reposo después de ganar 3-2 ... el derbi -la segunda fue un regalo del entrenador por el esfuerzo y el resultado-, la plantilla de la Real Sociedad reunificada ha comenzado a preparar el partido ante el Elche, equipo revelación de la temporada, en el Martínez Valero del próximo viernes (21 horas). De momento, Sergio Francisco no puede disponer de los dos jugadores lesionados en el derbi del pasado sábado, Barrenetxea y Zakharyan, pero no descarta poder contar con ambos para esta última cita previa al parón.

