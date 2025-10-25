Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oyarzabal celebra uno de sus dos goles al Sevilla. Gorka Estrada

La Real por fin da una alegría a su gente

Con un gran partido defensivo y un soberbio Oyarzabal, los realistas cogen aire y confían en que se dé el punto de inflexión

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025

Comenta

Por fin una alegría para su gente. Por fin un fin de semana tranquilo en el que se va a lucir la camiseta de la ... Real con orgullo por toda Gipuzkoa. Más allá de los tres puntos, necesarios para sobrevivir, fue emocionante ver al equipo congeniar otra vez con una afición entregada que entendió que era el momento de arrimar el hombro para que la victoria se quedara en casa. La vuelta de honor como si se hubiese ganado la Copa de 2021 explica a la perfección lo que estaba en juego y el botín que se había logrado. El equipo estaba mucho mejor en defensa en las últimas semanas, y pese a que el Sevilla marcó mediante un disparo lejano de Gudelj, el esfuerzo y el trabajo defensivo, con aciertos de la mayoría de sus zagueros, hacen que el equipo vuelva a ser otra vez competitivo. Ahora, de una vez por todas, durante noventa minutos. No se puede contar durante todo el partido más de una ocasión visitante. Remiro tan solo tuvo que salir de puños sin mancharse la camiseta.

