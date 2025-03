La Real, el equipo de La Liga que más minutos asegura a sus jugadores de futuro

La Real Sociedad es el equipo de La Liga que más minutos asegura a sus jugadores de futuro y el cuarto que más de ... Europa, solo detrás del Chelsea, Monaco y AZ Alkmaar. Según un informe del CIES, el 88,4% de los minutos de esta temporada los han jugado futbolistas con contratos más allá de 2026, lo que da a entender que el conjunto txuri-urdin está construyendo el equipo a años vista y que se ha regenerado la plantilla en los últimos años.

El informe desglosa que, del casi 12% restante, más de la mitad (6,3%) de los minutos los ocupan los jugadores cedidos, en el caso de la Real solo Aguerd. El porcentaje de los minutos restantes se divide en un 1% entre jugadores que ya no están en plantilla (Sadiq, Magunazelaia y Urko) y el otro 4% entre jugadores que acaban contrato en 2026 (Aritz y Traoré. La Real ha reaccionado a este informe con un post en X: «consruyendo mirando al futuro».

🆙 Construyendo mirando al futuro. https://t.co/xH8MPGfqbR — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 19, 2025

Estos datos vienen a certificar a lo que se venían refiriendo Imanol Alguacil y Jokin Aperribay cuando decían que «hay que escribir un nuevo libro» o que «la mejor versión de este equipo se verá dentro de tres años». Pese a que esta temporada está teniendo un carrusel de partidos inhumano (el más exigente de su historia), el club está pensando en el futuro, consciente de que esta temporada sería una transición a la nueva Real, y los jugadores que están llamados a comandar el equipo en los próximos años están atados y jugando.

Gran distancia en La Liga

Acotando la investigación a las cinco grandes ligas, la Real se alzaría en el último cajón del podio. Aunque lo más significativo resulta cuando se le compara con clubes de la misma liga. El Athletic Club, segundo equipo de La Liga que más porcentaje de minutos le otorga a jugadores con contratos más allá de 2026, se sitúa en un 75%. Le siguen el Barcelona (69,6%), Real Madrid (68%) y Villarreal (67,7%)

Que la Real se encuentre entre clubes importantes como el Arsenal, el PSG y el Manchester United es una buena noticia, pero esta estadística y clasificación no quiere decir nada por sí misma. El club ha apostado por asegurarse con contratos largos a los jugadores de futuro, pero hay que seguir apostando por ellos. No hay que olvidar que en ese grupo también entran jugadores que no tienen minutos como Odriozola, con contrato hasta 2029. También Carlos Fernández, hasta 2027 y Sadiz, hasta 2028, que no cuentan en esta estadística por haber salido cedidos.