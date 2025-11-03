Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marín, Aramburu y Kubo. Iñigo Royo

La Real se enfrentará al Alavés el sábado 6 de diciembre a las 16.15 horas en Mendizorroza

El club txuri-urdin tiene que enfrentarse antes a Elche y Osasuna a domicilio y al Villarreal en Anoeta

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:07

Comenta

LaLiga ha dado a conocer los horarios de la jornada 15 en la que la Real Sociedad visita Mendizorroza para medirse al Alavés. El encuentro se disputará el sábado 6 de diciembre a partir de las 16.15 horas y será emitido por Movistar LaLiga y DAZN.

Antes de ese partido, el conjunto txuri-urdin visitará este viernes al Elche (21.00 h.) en la primera de sus dos salidas consecutivas, para medirse tras el parón de selecciones a Osasuna en El Sadar el sábado 22 (18.30 h.). La Real cerrará noviembre el domingo 30 de noviembre recibiendo al Villarreal (14.00 h.) antes de visitar Mendizorroza.

