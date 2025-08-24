Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Real y Eibar, protagonistas hoy de la final de la Euskal Herria Kopa

Las txuri-urdin defienden el título de campeonas ante las armeras a las 12.00 en Dulantzi en el último test del verano para ambos equipos

Lukas Otaegui

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Real Sociedad y Eibar se verán las caras en la final de la Euskal Herria Kopa a partir de las 12.00 horas en ... la localidad alavesa de Dulantzi. Ambos equipos llegan a la cita tras batir a sus rivales en las semifinales disputadas el pasado fin de semana.

