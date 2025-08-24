La Real y Eibar, protagonistas hoy de la final de la Euskal Herria Kopa

Real Sociedad y Eibar se verán las caras en la final de la Euskal Herria Kopa a partir de las 12.00 horas en ... la localidad alavesa de Dulantzi. Ambos equipos llegan a la cita tras batir a sus rivales en las semifinales disputadas el pasado fin de semana.

Las txuri-urdin obtuvieron el billete a la final tras una holgada victoria ante el Deportivo Alavés (1-3), precisamente en el estadio que acogerá hoy la final. Es cierto que las de Arturo Ruíz vienen de dejar un sabor agridulce esta semana en el torneo triangular que disputaron en Tajonar, en el que no pudieron pasar del empate ante Tenerife (0-0) y Osasuna (1-1). No obstante, estos resultados no deberían de opacar una muy buena pretemporada de las realistas, que han demostrado un gran rendimiento en todos sus encuentros. Así las cosas, la realistas buscarán revalidar título y cerrar con broche de oro los amistosos previos al inicio liguero, que será como visitante el próximo domingo a las 18.00 horas ante el Madrid CFF.

Por su parte, el Eibar llega al cruce tras superar en una loca tanda de penaltis al Athletic en Amurrio. Las armeras superaron a las rojiblancas, subcampeonas de la pasada edición, desde los once metros en una tanda que se prolongo hasta los ocho lanzamientos por equipo. Sin embargo, Bibi erró para las bilbaínas y otorgó a las de Iñaki Goikoetxea el pase a la final, en el que será el último test de las azulgranas antes de recibir el domingo al Sevilla en la primera jornada de la Liga Iberdrola.