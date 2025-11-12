Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zakharyan dispara a puerta en la jugada de su gol al Negreira. Acero
Copa del Rey

Real Sociedad y Eibar jugarán sus eliminatorias coperas el miércoles 3 de diciembre a las 21.00 horas

El conjunto txuri-urdin visita al Reus FC Reddis y los armeros se juega el pase en Pasarón, ante el Pontevedra

Iker Valverde

Iker Valverde

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:48

Comenta

Se han cumplido los pronósticos. La Real Sociedad jugará en miércoles la segunda ronda de la Copa del Rey en Reus. Los pupilos de Sergio ... Francisco visitarán el Estadio Municipal de Reus, de hierba natural y con capacidad para unos 4.500 espectadores, el 3 de diciembre a las 21.00 horas. Como el resto de encuentors de equipos de Primera, el partido será televisado en Movistar Plus, con el canal en concreto aún por confirmar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

