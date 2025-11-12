Real Sociedad y Eibar jugarán sus eliminatorias coperas el miércoles 3 de diciembre a las 21.00 horas

Se han cumplido los pronósticos. La Real Sociedad jugará en miércoles la segunda ronda de la Copa del Rey en Reus. Los pupilos de Sergio ... Francisco visitarán el Estadio Municipal de Reus, de hierba natural y con capacidad para unos 4.500 espectadores, el 3 de diciembre a las 21.00 horas. Como el resto de encuentors de equipos de Primera, el partido será televisado en Movistar Plus, con el canal en concreto aún por confirmar.

Tanto el Reus FC Reddis (contra el Porreres a las 12.00 horas) como la Real (contra el Alavés a las 18.30 horas) juegan el fin de semana anterior el sábado, por lo que todo apuntaba a que el encuentro copero sería el miércoles.

Los dos representantes guipuzcoanos coincidirán en horario. Y es que el Eibar, que tendrá que visitar Pasarón para medirse al Pontevedra, también lo hará en la misma franja horaria. El partido del cuadro armero no será televisado en Movistar, aunque la Televisión Galega podría emitir el partido.