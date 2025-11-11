Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dani Díaz, entre los convocados del filial por Sergio Francisco. RS
Real Sociedad

La Real continúa con su puesta a punto en una sesión llena de 'potrillos'

El conjunto txuri-urdin se ha ejercitado en Zubieta con los lesionados al margen y hasta trece canteranos a las órdenes de Sergio Francisco

Álvaro Guerra

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:55

Comenta

La Real Sociedad ha completado su segunda sesión de la semana en Zubieta con hasta trece 'potrillos' a las órdenes de Sergio Francisco. Todavía ... con los lesionados al margen y alguna ausencia respecto al último entrenamiento, los realistas han vuelto al trabajo este martes en Zubieta a falta de los internacionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  4. 4 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  5. 5

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  6. 6

    Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  7. 7 Primer servicio de Roberto Olabe al Aston Villa
  8. 8

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  9. 9 Alex Roca, maratoniano con una discapacidad del 76%, comparte su Behobia- San Sebastián: «Una de las experiencias más bonitas de mi vida»
  10. 10

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Real continúa con su puesta a punto en una sesión llena de 'potrillos'

La Real continúa con su puesta a punto en una sesión llena de &#039;potrillos&#039;