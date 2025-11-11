La Real continúa con su puesta a punto en una sesión llena de 'potrillos'

La Real Sociedad ha completado su segunda sesión de la semana en Zubieta con hasta trece 'potrillos' a las órdenes de Sergio Francisco. Todavía ... con los lesionados al margen y alguna ausencia respecto al último entrenamiento, los realistas han vuelto al trabajo este martes en Zubieta a falta de los internacionales.

En la sesión no han participado jugadores como Guedes, Zakharyan, Soler o Goti, que sí que realizaron el primer entrenamiento de la semana. La ausencia de este último se debe a una pequeña molestia, aunque carece de preocupación. Sergio Gómez, que el lunes no se ejercitó junto al resto, ha completado el entrenamiento de este martes con sus compañeros.

Los potrillos elegidos para ponerse a las órdenes de Sergio Francisco en el segundo día de trabajo de la semana han sido: Beitia, Dani Díaz, Astiazaran, Carrera, Mariezkurrena, Garro, Folgado, Arana, Fraga, Peru Rodríguez, Ochieng, Jon Balda y Galilea, este último, portero del juvenil. Así, el técnico de Irun ha podido realizar un entrenamiento repleto de intensidad y con muchos efectivos para continuar con la puesta a punto de cara al próximo choque ante Osasuna en El Sadar.

Hay que recordar que el Sanse no para por los compromisos internacionales y jugará este sábado (16.00 horas) ante el Castellón a domicilio, en el que será un partido vital para confirmar la buena dinámica del segundo equipo txuri-urdin.

Barrenetxea, Yangel, Óskarsson, Karrikaburu y Aramburu, continúan con el trabajo individualizado puesto que todos ellos siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. El extremo donostiarra y el defensor venezolano deberían reaparecer para el encuentro ante el conjunto rojillo.

Los realistas -Aritz, Marrero, Gorrotxategi, Zubeldia y Aihen-, que han sido llamados para jugar con la Euskal Selekzioa ante Palestina este sábado en San Mamés, trabajaron con normalidad antes de incorporarse a los entrenamientos con la selección vasca en vísperas del encuentro.

Así, los pupilos de Sergio Francisco han completado la segunda sesión de trabajo en la que tienen programados dos entrenamientos más antes de descansar el viernes, sábado y domingo.