Sadiq celebra su gol de penalti al Reus Reddis EFE

La Real conocerá el martes 9 a su próximo rival copero: así será el sorteo

La eliminatoria se disputará entre el 16 y el 18 de diciembre a partido único y muy probablemente contra otro rival de inferior categoría

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:32

Tras superar no sin dificultades al Reus Reddis, de la Segunda RFEF, la Real Sociedad se encuentra a cinco partidos de otra final y a ... seis de otro título. Los txuri-urdin conocerán el próximo martes, día 9 de diciembre, a las 13 horas la identidad de su próximo rival en la presente edición de la Copa del Rey, toda vez que a esa hora está previsto que se desarrolle en Las Rozas el sorteo de los dieciseisavos de final de esta competición, con la particularidad de que ya entran en liza los participantes en la próxima Supercopa, esto es, el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic.

