La Real conocerá el martes 9 a su próximo rival copero: así será el sorteo

Tras superar no sin dificultades al Reus Reddis, de la Segunda RFEF, la Real Sociedad se encuentra a cinco partidos de otra final y a ... seis de otro título. Los txuri-urdin conocerán el próximo martes, día 9 de diciembre, a las 13 horas la identidad de su próximo rival en la presente edición de la Copa del Rey, toda vez que a esa hora está previsto que se desarrolle en Las Rozas el sorteo de los dieciseisavos de final de esta competición, con la particularidad de que ya entran en liza los participantes en la próxima Supercopa, esto es, el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic.

Serán, en consecuencia, 32 equipos los que entren en el bombo de estos dieciseisavos de final de la Copa, los 28 ganadores de esta ronda, la segunda, más los cuatro de la Supercopa. De momento, sólo se han quedado fuera de la competición dos equipos de Primera, el Oviedo en primera ronda y el Girona en la segunda.

El 16 o el 17 de diciembre

Los partidos se disputarán entre el 16 y el 18 de diciembre, aunque a la Real le programarán su próximo encuentro copero o ese martes 16 o el miércoles 17, toda vez que el sábado día 20 (16.15 horas) visita al Levante en el Ciutat de Valencia en el último partido del año. Antes, el viernes 12 (21 horas), habrá recibido al Girona en su espuela de 2025 en Anoeta.

Lo más previsible es que vuelva a tocar otro rival de inferior categoría en esta nueva eliminatoria a partido único, aunque todo depende de lo que suceda en las eliminatorias de este jueves. Si caen otros dos equipos de Primera, es seguro que el próximo adversario será de una categoría inferior. En el caso de que pasen todos los de hoy -Rayo, Espanyol, Valencia, Sevilla y Celta- sólo habrá dos emparejamientos entre Primeras en el sorteo del próximo martes.

Los clasificados hasta ahora Primera Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche y Villarreal.

Segunda SD Huesca, Cultural Leonesa, Sporting y Eibar.

Primera RFEF CD Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense.

Los partidos de este jueves CD Leganés - Albacete Balompié

Real Ávila CF - Rayo Vallecano

CD Atlético Baleares - RCD Espanyol

SD Ponferradina - Racing Club

FC Cartagena - Valencia CF

CD Extremadura - Sevilla FC

UE Sant Andreu - RC Celta de Vigo

CE Sabadell FC - RC Deportivo

Real Zaragoza - Burgos CF

CD Tenerife - Granada CF

Lógicamente, la intención de Sergio Francisco y la Real es tratar de llegar muy lejos en esta competición sobre todo en esta temporada, en la que no disputan competición europea. El listón de los dos últimos años con Imanol está alto, toda vez que el equipo alcanzó las semifinales y estuvo muy cerca de llegar a otra final.