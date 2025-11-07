«Esta Real ya es otra cosa»

La victoria en el derbi ante el Athletic ha cambiado mucho el panorama. La Real se ha llenado de moral y se quiere ir al ... parón de selecciones con la tercera victoria consecutiva en Liga y, como de costumbre, no estará sola en el Martínez Valero. La afición txuri-urdin desplazada confía en que se volverá a casa con un triunfo. «Este equipo ya es otra cosa. Hacía falta algo de tiempo para conformar un equipo y con la victoria ante el Athletic estos tres puntos no se pueden escapar», dicen varios realzales a las puertas del estadio.

Para ser sinceros, los aledaños del Martínez Valero no es la mejor zona para hacer una previa de partido al encontrarse en un descampado algo alejado de la propia ciudad. El día en Elche ha sido expléndido, con 22 grados de temperatura y un sol de justicia perfecto para pasear. «Hemos venido un par de días con un vuelo desde Gasteiz. Estamos en noviembre pero el día ha sido de playa».

A Elche, por su parte, también se han acercado diferentes peñas de la Real que no fallan en sus desplazamientos. «Peña Altza», «Algorri Taldea», «Peña Palentina Txuri-urdin», «Peña El Sur» y varios miembros de la peña de Vinarós han compartido tragos a las puertas del estadio. Uno de ellos es David, que hace de anfitrión en los encuentros que se juegan en tierras de la comunidad valenciana. «Venimos desde Vinarós. Hay unas tres horas en coche pero el viaje es cómodo. Aquí siempre hace tiempazo. Villajoyosa, Benidorm, Vinarós, Campello, la zona de Alicante...».

El fin de semana no puede ser mejor si gana la Real. Pasarán algo más de dos semanas hasta que los de Sergio vuelvan a jugar ante Osasuna el sábado 22 en El Sadar. «Es importante sumar victorias consecutivas. El Elche tiene un buen equipo, pero es que nosotros tenemos grandes jugadores que poco a poco se van entendiendo. Vamos a ganar y con la portería a cero», desean.