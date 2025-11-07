Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Directo Kubo, gran novedad del once ante el Elche
Aficionados de la Real en el Martínez Valero de Elche B. B.
Real Sociedad

«Esta Real ya es otra cosa»

La afición txuri-urdin desplazada al Martínez Valero de Elche confía en la victoria antes del parón

Beñat Barreto

Enviado especial a Elche

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:34

Comenta

La victoria en el derbi ante el Athletic ha cambiado mucho el panorama. La Real se ha llenado de moral y se quiere ir al ... parón de selecciones con la tercera victoria consecutiva en Liga y, como de costumbre, no estará sola en el Martínez Valero. La afición txuri-urdin desplazada confía en que se volverá a casa con un triunfo. «Este equipo ya es otra cosa. Hacía falta algo de tiempo para conformar un equipo y con la victoria ante el Athletic estos tres puntos no se pueden escapar», dicen varios realzales a las puertas del estadio.

