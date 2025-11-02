Las reacciones de los jugadores de la Real Sociedad tras el derbi: «Desde el recibimiento hasta el último minuto»

Álvaro Guerra Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:08 Comenta Compartir

La victoria de este sábado fueron más que tres puntos. El derbi de la Real Sociedad ante el Athletic fue una demostración de unión y de que este equipo está más vivo que nunca. Así lo sintieron los propios jugadores, quienes no han dudado en reaccionar a lo vivido en Anoeta, conscientes del punto de inflexión que supuso el triunfo ante los leones.

«Desde el recibimiento hasta el último minuto. Una victoria que no hubiera sido posible sin vosotros», resume Mikel Oyarzabal en un post en su cuenta de Instagram. La realidad es que muchos jugadores no han tardado en subir algún mensaje a sus redes sociales. Todos coinciden en lo mismo: el ambientazo que se vivió ayer en Anoeta. «Victoria importantísima. Eskerrik Asko por vuestro apoyo. Ambientazo», dice Álex Remiro, que volvió a vivir otro derbi como txuri-urdin, donde se le vio celebrando el último gol con Sergio Gómez ambos tirados por el verde. El catalan también ha querido aportar algo en sus redes sociales, y al igual que el de Cascante, ha colgado la foto junto al meta, donde se les ve llenos de euforia tras el tanto en el descuento.

Otro que no ha fallado a la cita ha sido Jon Mikel Aramburu, uno de los protagonistas de la discusión tras el partido con Oihan Sancet. «El derbi es nuestro. Gracias a la afición por el ambientazo de ayer. Esto es la Real», dice el lateral 'vinotinto' tras otra gran actuación del venezolano en defensa.

El último que se ha sumado a la fiesta ha sido Gonçalo Guedes. El delantero luso, tras haber anotado su primera diana como txuri-urdin, ha querido dejar colgados recuerdos de la noche con las fotos de la celebración del gol. «Qué jugador», le responde Beñat Turrientes.

Una gran noche en Anoeta en la que muchos de los futbolistas de la Real Sociedad han querido dejar un pedazo de lo vivido en el derbi ante el Athletic. Los jugadores no han dudado en agradecer a la afición el ambiente brindado.