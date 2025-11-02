Puerta grande en su primer derbi

Xabier Manzanares Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Qué manera de estrenarse en un derbi. Formado en Zubieta, futbolista con talento para decidir partidos y centrocampista de presente y futuro, Jon Gorrotxategi se encargó de cerrar el choque con un auténtico golazo marcado con el alma –su primera diana como txuri-urdin–. Bastó con ver la intención con la que el jugador eibarrés golpeó el balón, reflejo del empuje de una afición entregada hasta el pitido final. Ya no habrá nadie que se pregunte quién es el pivote de la Real. Y es que Gorrotxa pudo abandonar Anoeta anoche con la certeza de que su nombre sería el gran protagonista de una noche de sábado con victoria para los guipuzcoanos.

No podía ser otro jugador que aquel al que se vio destrozado sobre el césped tras la cruel derrota en casa contra el Rayo, el mismo que le dio al equipo la victoria más importante de lo que va de temporada. Y es que el centrocampista que en aquel partido fue la calma en medio del caos, fue el responsable de culminar la locura.

El jugador de tan solo 23 años ya demostró la temporada pasada durante su cesión en el Mirandés de lo que es capaz. Pero por si quedaba alguna duda, su carta de presentación en Primera División concluyó por todo lo alto: con su primer gol como blanquiazul, en su primer derbi, ante 37.685 espectadores.

El jugador con el dorsal '4' en la espalda volvió a demostrar su gran protagonismo tanto en defensa como en ataque. Realizó acciones sobre el césped dignas de un centrocampista maduro, consciente de lo que hace en todo momento. Claro ejemplo de ello fue la falta táctica que cometió sobre Robert Navarro a los quince minutos de partido, en la que se arriesgó a ver la tarjeta amarilla pero cortó la jugada. A Sancet también le secó.

Todo un seguro en la medular

De las once jornadas que van de Liga, Sergio Francisco ha apostado por Gorrotxategi de inicio hasta en nueve ocasiones. El único partido en el que saltó al campo desde el banquillo fue contra el Espanyol en casa, en sustitución de Turrientes. Y el único encuentro que se perdió fue el estreno liguero del equipo contra el Valencia en Mestalla, debido a molestias en el tobillo. El motivo de los 788 minutos que el pivote ha disputado sobre el césped en lo que va de Liga quedó más que claro con su actuación: es uno de los pocos pivotes capaces de decidir partidos.

«Este gol es increíble, por la situación, por el partido y por el momento. El gol es de la afición porque nos han apoyado hasta el último minuto. Es un sentimiento increíble», afirmó el canterano nada más finalizar el partido.