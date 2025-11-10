Primer servicio de Roberto Olabe al Aston Villa

Roberto Olabe ya ejerce en su nuevo club, el Aston Villa, después de que este verano pusiera fin a su etapa en la Real Sociedad ... y en septiembre se hiciera oficial su aterrizaje en el club de Birmingham, donde sustituye a Monchi y coincide con el hondarribiarra Unai Emery. Este lunes ha realizado su primera aparición pública tras la renovación de Morgan Rogers, una de las estrellas del equipo a quien Emery le echó el ojo cuando el inglés jugaba en segunda división, hasta 2031, la cual ha supervisado Olabe.

El gasteiztarra, director de fútbol de la Real entre 2018 y 2025, ocupa en esta nueva etapa de su carrera el puesto de presidente de operaciones futbolísticas, un cargo poco común en el fútbol. Olabe es el encargado de diseñar la estrategia deportiva, responsable de todos los asuntos de fútbol y la figura más cercana a los propietarios Nassef Sawiris y Wes Edens. Una función más teórica que práctica. Quien ejecuta esa idea que plantea Olabe es Damián Vidagany, director de responsabilidades futbolísticas.

Ambos mantienen una estrecha relación con Unai Emery, a quien el club le hadado una importancia capital en la restructuración del club y en el mercado de fichajes. Olabe ya coincidió con el hondarribiarra anteriormente en el Almería y el interés por volver a trabajar codo con codo en el Aston Villa era un secreto a voces.

Vuelta a un mal inicio

En lo deportivo, el Aston Villa ha superado en las últimas semanas el bache que atravesaba desde inicio de temporada. Le costó tanto arrancar al conjunto villano que no fue hasta la quinta jornada cuando anotó su primer gol del curso. La primera victoria de la campaña llegó en el séptimo encuentro, en el estreno en la Europa League ante el Bolonia (1-0), después de cinco partidos de Premier League y la eliminación copera frente al Brentford.

Ha ganado cinco de los últimos seis partido de la Premier, incluyendo una victoria en Villa Park frente al Manchester City por tercera temporada consecutiva. El Aston Villa es ahora sexto en liga, a un solo punto de los puestos Champions, y también sexto en la Europa League, con tres victorias y una derrota en cuatro partidos.