Roberto Olabe, presidente de responsabilidades futbolísticas del Aston Villa, Morgan Rogers, jugador renovado, Unai Emery, entrenador del equipo, y Damián Vidagany, director de responsabilidades futbolísticas. Aston Villa
Exrealista

Primer servicio de Roberto Olabe al Aston Villa

El exdirector de fútbol de la Real Sociedad hace su primera aparición pública en su nuevo club con la renovación de Morgan Rogers

Iker Valverde

Iker Valverde

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:17

Comenta

Roberto Olabe ya ejerce en su nuevo club, el Aston Villa, después de que este verano pusiera fin a su etapa en la Real Sociedad ... y en septiembre se hiciera oficial su aterrizaje en el club de Birmingham, donde sustituye a Monchi y coincide con el hondarribiarra Unai Emery. Este lunes ha realizado su primera aparición pública tras la renovación de Morgan Rogers, una de las estrellas del equipo a quien Emery le echó el ojo cuando el inglés jugaba en segunda división, hasta 2031, la cual ha supervisado Olabe.

