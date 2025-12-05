«Desde el primer partido creo en mis opciones de jugar, no me siento menos»

Mikel Goti (Gorliz, 2002) es uno de esos futbolistas que está aprovechando sus oportunidades en la Copa. El vizcaíno suma tres partidos en la competición ... del K.O. y ha anotado los mismos goles, mientras que trata de hacerse un hueco ganándose minutos en Liga.

– La Copa está llena de jugadores que aprovechan su momento.

– Me siento bien, eso es lo que intento, trabajar a diario para ganarme primero oportunidades y luego aprovecharlas, claro. Los partidos de Copa me están sirviendo para mostrarme. Estoy muy contento por los dos goles. Todo lo que sea aportar al equipo, en este caso con juego y goles, bienvenido sea.

– Repasemos primero el partido ante el Reus. Al igual que ante el Negreira, ellos por fases fueron mejores en el juego. ¿Coincide?

– Sí, la verdad. Lo cierto es que combinaban muy bien y mostraron nivel con balón. Tenían calma y nos pusieron las cosas difíciles. Por suerte nosotros metimos casi la primera que tuvimos para romper el empate, que eso siempre es importante.

– ¿Qué cambió en el descanso?

– El hecho de ganar los duelos, sobre todo. Llegaban un segundo antes a muchas acciones y luego se ponían a jugar. Dimos un paso adelante en la segunda mitad y tuvimos el control del balón como para que no pasaran tantas cosas. En el descanso Sergio nos dijo que fuésemos intensos y que ganáramos los duelos yendo a pares a por el rival. Teníamos que tener el balón para poder atacar, y eso pasaba porque las caídas fuesen nuestras.

– En esa primera mitad vimos a muchos jugadores en un continuo movimiento de posiciones.

– Sí, la verdad. Arrancamos con línea de cinco, pero no estábamos cómodos y cambiamos a cuatro. Alternamos posiciones y espacios, pero cuando no funciona intentamos cambiar sistemas y buscar soluciones.

– ¿Desorden?

– No creo que fuese eso. En un sistema con tres centrales y dos carrileros, los de banda tiene que aportar en ataque. Los volantes tampoco estuvimos finos con el balón. El campo estaba botón y no invitaba a ello, no se podía enganchar por dentro.

– ¿Costó más por el estado del césped?

– Bueno, es verdad que estaba peleón el día, aunque no es excusa. Es verdad que el césped no estaba bien y que había mucho viento, algo que sobre todo repercutía en los controles, que a veces se iban largos. También hay que saber jugar con eso.

– Está conectando con Sadiq, que también le asistió en Negreira.

– Son situaciones del juego que se dan con diferentes jugadores. Siempre tratamos de relacionarnos para que las máximas acciones terminen en gol. Contento de que él también marcara el penalti.

– En lo personal, ¿cómo se está encontrando? No es fácil jugar poco y tener que demostrar cuando sale y tiene poco tiempo, sobre todo en Liga.

– Pues muy bien, la verdad. Trabajo en el día a día para mejorar como jugador, que ese es mi objetivo individual. Esas oportunidades que tenga las tengo que aprovechar.

– ¿Se esperaba este guion para usted? Me refiero, son muchos centrocampistas y no hay minutos para todos.

– Hay mucha gente en el centro del campo, es verdad, pero desde el primer partido ante el Valencia me he sentido con posibilidades de jugar y no me siento menos. Puedo aportar a este equipo, puedo sumar y por eso peleo día a día, para ganarme esos minutos.

– ¿Qué le pide el míster? Le conoce bien y fue importante para usted cuando llegó a la Real.

– Así es. Me pide que enganche entre líneas para dar últimos pases, pero también ganar duelos y tener presencia en área para hacer goles. Creo que lo estoy haciendo porque desde que llegué también he mejorado el aspecto físico, una de las cosas en las que incidimos cuando fiché.

– Está respondiendo con goles...

– Hacer goles siempre motiva y ayuda, es el reflejo de que estás haciendo las cosas bien en el campo.

– Quedan partidos clave en Liga hasta final de año y otro partido de Copa. ¿Cómo lo afrontan?

– Estamos en buen momento y creo que tenemos partidos bonitos como para seguir dándole continuidad al último mes, que en Liga ha sido bastante bueno.

– ¿Y el choque ante el Alavés?

– Con la victoria en Copa lo afrontamos con optimismo. Ahora vamos a por el Alavés con toda la energía. Todo suma, en el anterior partido ante el Villarreal no nos vinimos abajo, fue una situación complicada por el minuto en el que fue, pero anímicamente estamos altos.

– ¿Tiene este equipo motivos para soñar en Copa?

– Eso siempre, claro que sí, afrontamos todas las competiciones por igual y claro que hay motivos para soñar, lo hemos demostrado los últimos años.