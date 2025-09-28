Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
último entrenamiento de los potrillos antes del choque contra el Córdoba. RS

Real Sociedad B

Los potrillos, en busca de la segunda victoria del curso ante el Córdoba

La Real Sociedad B se enfrenta este domingo (14.00 horas) en Anoeta a un necesitadeo Córdoba que quiere salir del descenso

Xabier Manzanares

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:53

No es nada fácil afrontar un inicio de Liga como equipo recién ascendido, y menos aún si se lleva la etiqueta de «filial» cosida en ... la camiseta. La Real Sociedad B, que este domingo (14.00 horas) disputará en Anoeta la séptima jornada del curso tras caer en el primer derbi guipuzcoano de la temporada (2-1), busca prolongar su buena dinámica en casa y lograr la segunda victoria del campeonato ante su afición txuri-urdin. Enfrente esperarña un Córdoba necesitado de puntos —actualmente en puestos de descenso— que intentará asaltar el feudo donostiarra para encontrar «la tecla que les impulse hacia arriba en la tabla», en palabras de Jon Ansotegi.

