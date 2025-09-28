No es nada fácil afrontar un inicio de Liga como equipo recién ascendido, y menos aún si se lleva la etiqueta de «filial» cosida en ... la camiseta. La Real Sociedad B, que este domingo (14.00 horas) disputará en Anoeta la séptima jornada del curso tras caer en el primer derbi guipuzcoano de la temporada (2-1), busca prolongar su buena dinámica en casa y lograr la segunda victoria del campeonato ante su afición txuri-urdin. Enfrente esperarña un Córdoba necesitado de puntos —actualmente en puestos de descenso— que intentará asaltar el feudo donostiarra para encontrar «la tecla que les impulse hacia arriba en la tabla», en palabras de Jon Ansotegi.

La gran incógnita en la plantilla blanquiazul será quién ocupará la posición de central derecho, tras la ausencia del japonés Kazunari Kita —convocado para el Mundial sub-20—, la baja por lesión de Luken Beitia y la llamada al primer equipo de Álex Le Barbier. Todo apunta a que el gran beneficiado será Eneko Astigarraga, que podría debutar en Segunda División.

Con todas las cartas sobre la mesa, el equipo dirigido por el técnico de Berriatua tratará de mantener su fortaleza en Anoeta —donde aún no conoce la derrota— con el objetivo de dar un paso adelante en su andadura en la categoría de plata. «Es una buena oportunidad para lograr los tres puntos. Es otro partido muy importante para nosotros, contra un gran rival, en el que intentaremos hacerlo lo mejor posible», ha afirmado Ansotegi en la rueda de prensa previa al choque.