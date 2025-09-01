Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oyarzabal y Aihen pugnan por un balón con Nacho Vidal, el sábado en Oviedo Alterphotos
Real Sociedad

La plantilla descansa hoy y tendrá tres días de práctica

R. M.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

La Real afronta el primer parón por los partidos internacionales de esta temporada. Hasta ocho jugadores se marcharán a jugar un par de encuentros con ... sus países –Remiro, Oyarzabal, Jon Martín, Caleta-Car, Kubo, Aranburu– más los transferibles Becker y Sadiq. Con lo que Sergio Francisco no podrá contar con muchos elementos para las sesiones que ha diseñado en esta semana sin competición. Serán tres entrenamientos, a partir de mañana, ya que hoy la plantilla tiene jornada festiva. Mañana, Sergio ha citado a sus jugadores a las 11 de la mañana en Zubieta, mismo horario para el miércoles. El jueves, la sesión de entrenamiento será a las diez de la mañana. A pesar de que no hay competición, todas las prácticas serán a puerta cerrada. Viernes, sábado y domingo, los jugadores de la Real tendrán libre y será ya el lunes 8 cuando retornen al trabajo para empezar a preparar uno de los partidos más atractivos del curso en casa: la vista del Real Madrid. El retorno de Xabi Alonso a Anoeta será el sábado 13 a las cuatro y cuarto.

