La plantilla descansa hoy y tendrá tres días de práctica

R. M. Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Real afronta el primer parón por los partidos internacionales de esta temporada. Hasta ocho jugadores se marcharán a jugar un par de encuentros con ... sus países –Remiro, Oyarzabal, Jon Martín, Caleta-Car, Kubo, Aranburu– más los transferibles Becker y Sadiq. Con lo que Sergio Francisco no podrá contar con muchos elementos para las sesiones que ha diseñado en esta semana sin competición. Serán tres entrenamientos, a partir de mañana, ya que hoy la plantilla tiene jornada festiva. Mañana, Sergio ha citado a sus jugadores a las 11 de la mañana en Zubieta, mismo horario para el miércoles. El jueves, la sesión de entrenamiento será a las diez de la mañana. A pesar de que no hay competición, todas las prácticas serán a puerta cerrada. Viernes, sábado y domingo, los jugadores de la Real tendrán libre y será ya el lunes 8 cuando retornen al trabajo para empezar a preparar uno de los partidos más atractivos del curso en casa: la vista del Real Madrid. El retorno de Xabi Alonso a Anoeta será el sábado 13 a las cuatro y cuarto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión