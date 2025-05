26 peñas de la Real Sociedad piden que Anoeta no tenga nuevo 'naming'

DV San Sebastián Sábado, 17 de mayo 2025, 20:50 | Actualizado 20:55h. Comenta Compartir

El Reale Arena dejará de llamarse así en junio cuando la Real y la compañía de seguros no renueven el contrato para que Anoeta tenga ' ... naming' y diferentes peñas de la Real han firmado un comunicado pidiendo al club que no se busque una nueva empresa. «Pedimos al club que reconsidere esta decisión porque la casa del club que representa a todos los guipuzcoanos debería ser la casa de todos, no la casa de una empresa lucrativa». Del mismo modo, este comunicado emitido por varias peñas añade que «nos gustaría transmitir la importancia de volver a incluir nuestro escudo en la estructura del estadio, ya que parece haberse quedado sin sitio».

ANOETA BIZIRIK! pic.twitter.com/iUonkx6kHm — Bultzada TxuriUrdina (@BultzadaTX) May 16, 2025 Las 26 peñas que firman el comunicado son las siguientes. Antsoingo errealzaleak, Arrano taldea, Atotxa 1981, Atotxa-ko Badalona, Basque taldea, Baztandarrak, Berazubiko txuri-urdinak, Beti Erreala taldea, Bihotza ta odola txuri-urdina, Bizkaia txuri-urdin, Bultzada, Eibarko errealzaleak, Estutu taldea, Jo ta su taldea, Mahatsondo taldea, Erreala.com, Zegamarrak Realarekin, Oñatiko txuri-urdinak, Peña centenario Soria, Peña Madrilgo errealzaleak, Peña número 12, Real Sociedad de Tudela, San Juan Harri, Txantxiku taldea y Zutik taldea. 10 millones en seis años Así las cosas, Reale Seguros abonó 10 millones de euros a la Real por el naming de Anoeta durante seis temporadas, contrato que termina en los próximos días. El club continúa negociando un nuevo nombre para el estadio al entender que el ingreso es importante como para no explotar esta vía de negocio. Se espera que la Real pueda conseguir una cifra similar o superior al primer acuerdo con una nueva empresa.

