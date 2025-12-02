Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Miembros de Maite Taldea y la Fundación Síndrome de Dravet, durante el acto.

La peña Maite Taldea, con la Fundación Síndrome de Dravet

Entregó un donativo a los responsables de esta asociación de apoyo a los enfermos de esta forma rara de epilepsia

DV

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:33

Comenta

La peña Maite Taldea entregó este martes un donativo a los representantes de la Fundación Síndrome de Dravet en un acto celebrado en el bar ... Txamarta de la plaza Ferrerías del barrio de Amara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  8. 8

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  9. 9

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  10. 10 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La peña Maite Taldea, con la Fundación Síndrome de Dravet

La peña Maite Taldea, con la Fundación Síndrome de Dravet