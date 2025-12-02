La peña Maite Taldea, con la Fundación Síndrome de Dravet
Entregó un donativo a los responsables de esta asociación de apoyo a los enfermos de esta forma rara de epilepsia
DV
Martes, 2 de diciembre 2025, 20:33
La peña Maite Taldea entregó este martes un donativo a los representantes de la Fundación Síndrome de Dravet en un acto celebrado en el bar ... Txamarta de la plaza Ferrerías del barrio de Amara.
El síndrome de Dravet es una forma rara de epilepsia intratable que comienza en el primer año de vida, con una incidencia estimada de 1 cada 16.000 nacimientos.
