Miembros de la Peña Galicia Txuri Urdin junto a 'refuerzos' de Musti Taldea, este martes en Samtiago de Compostela DV
Negreira - Real Sociedad (21.00 horas)

Pasión txuri-urdin para protegerse de las meigas

La peña Galicia Txuri Urdin ejerce de anfitriona en la previa del estreno copero de la Real Sociedad en Negreira

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 15:43

¿Pulpo 'pa comer'? No, arroz caldoso, carrilleras y larpeira de nata de postre. La Peña Galicia Txuri Urdin ejerce de anfitriona en la previa del debut en Copa del Rey ... de la Real Sociedad, el de esta noche (21 horas) en el Jesús García Calvo de Negreira, provincia de A Coruña. Mucha pasión txuri-urdin con acento gallego para protegerse de las meigas, que en otras ocasiones hicieron de las suyas a los realistas en esta competición. Juan Ansede, el presidente, y los otros 55 miembros de la peña enarbolan la bandera de la Real Sociedad en el territorio del Celta, el Compos y, sobre todo, el Deportivo de la Coruña.

Pasión txuri-urdin para protegerse de las meigas