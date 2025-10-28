Pasión txuri-urdin para protegerse de las meigas

¿Pulpo 'pa comer'? No, arroz caldoso, carrilleras y larpeira de nata de postre. La Peña Galicia Txuri Urdin ejerce de anfitriona en la previa del debut en Copa del Rey ... de la Real Sociedad, el de esta noche (21 horas) en el Jesús García Calvo de Negreira, provincia de A Coruña. Mucha pasión txuri-urdin con acento gallego para protegerse de las meigas, que en otras ocasiones hicieron de las suyas a los realistas en esta competición. Juan Ansede, el presidente, y los otros 55 miembros de la peña enarbolan la bandera de la Real Sociedad en el territorio del Celta, el Compos y, sobre todo, el Deportivo de la Coruña.

La cita es en la sede de la peña, el bar A Ras de Ras de Santiago de Compostela, a media horita andando de la Plaza del Obradoiro, meta de los peregrinos del Camino. Pero la Real le da la vuelta al camino y a la Compostelana; esto es el inicio, no el final. Algunos miembros de Musti Taldea se han apuntado a la cita gastronómica. Luego tocará tomar el automóvil y recorrer los 24 kilómetros que separan la capital gallega de la localidad de Negreira, de 7.000 habitantes, donde la Real emprende su aventura copera. Serán en torno a 30 'realzales' unidos animando a los de Sergio Francisco, aunque seguro que hay muchos más intercalados entre los 3.000 asistentes que se esperan en el encuentro más importante en la historia del SD Negreira.

«Es un partido en el que no se puede fallar, ni siquiera pasarlo mal», dice Ansede sobre el partido de esta noche, que debe ser un trámite. De hecho, el entrenador de los nicrarienses, Adrián Vázquez, vaticinó un 1-4 en El Diario Vasco. «Hay que dar rodaje a los no titulares», añade. Y en ello está Sergio Francisco, que diseñará previsiblemente un 'once' con los menos habituales, con los Marrero, Odriozola, Goti, Sadiq...

Desde Galicia, quizá con la prudencia que da la distancia, no se ve con pesimismo la temporada, pese al mal inicio. «La Real ha empezado con muchas dudas, pero hay que darle tiempo al equipo; saldremos de ahí abajo, solo es cuestión de tiempo», piensa Juan Ansede, dispuesto a cumplir su papel de seguidor. Y quizá sí haya 'pulpo pa cenar', como canta Bultzada en Anoeta.