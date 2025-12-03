Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Martín ejecuta un pase. RS
Los cinco penaltis

No pasará a la historia

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:49

  1. 1

    Demasiados hombres atrás

Sergio sorprendió al dar entrada una línea de tres centrales (Beitia, Martín y Aihen) para medirse a un equipo de inferior categoría. La Real no ... carburó con balón en la primera mitad y se vieron jugadores solapados como Aihen y Sergio por izquierda, y otros atascados como Turrientes y Marín por dentro. Normal que modificara el dibujo al descanso.

