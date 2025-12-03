No pasará a la historia
San Sebastián
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:49
-
1
Demasiados hombres atrás
Sergio sorprendió al dar entrada una línea de tres centrales (Beitia, Martín y Aihen) para medirse a un equipo de inferior categoría. La Real no ... carburó con balón en la primera mitad y se vieron jugadores solapados como Aihen y Sergio por izquierda, y otros atascados como Turrientes y Marín por dentro. Normal que modificara el dibujo al descanso.
-
2
Zakharyan, en busca de la profundidad
El ruso tuvo que bajar a la altura del pivote para poder contactar de manera más limpia con el balón, porque en esa tercera altura también estaba siendo opacado por el buen posicionamiento local. Cuando pudo recibir, trató de buscar en profundidad con mucho criterio a los carrileros Odriozola y Sergio.
-
3
Mal día para estrenar titularidad
Carrera comprobó que no todo es oro lo que reluce en el primer equipo. En su primera titularidad con los mayores, el delantero de Errenteria se quedó muy cerca de marcar, pero no supo embocar en portería un buen centro de Marín. En la segunda mitad no logró finalizar en otra buena oportunidad a la carrera.
-
4
Barrenetxea revoluciona
El donostiarra entró al campo tras el descanso junto a Sadiq para activar el ataque txuri-urdin, poco prolífico en el primer acto. El siete blanquiazul desbordó a su par a la primera ocasión y la Real se adelantó en el marcador.
-
5
En Copa se pasa así
Lo único importante en estas primeras rondas es ir superando las eliminatorias. No pasará a la historia el partido de ayer, la Real avanzó de ronda y ya está. No sufrió. Otros primeras no pueden decir lo mismo.
